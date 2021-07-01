Найдорожче у світі: Cтало відомо, скільки коштує один пост Роналду в Instagram

Про це повідомляє BBC.

За даними Hopper HQ, публікація одного рекламного повідомлення Роналду оцінюється у $1,6 млн. Це найвищий показник серед усіх зірок соціальної мережі у світі.

Португалець вперше захопив лідерство за вартістю рекламних постів. На другому місці - актор Двейн Джонсон ($1,52 млн), на третьому - співачка Аріана Гранде ($1,51 млн).

У топ-10, крім Роналду є ще один спортсмен - футболіст збірної Аргентини Ліонель Мессі. Він посідає сьоме місце з $1,1 млн за публікацію.