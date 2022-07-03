Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

"Там в мережі пишуть, що найдорожчим авто, яке завезли з пільгою став «кубік» Mercedes G-class за $220 ти.. Ні, це не так. Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.", – написав він.

За словами Железняка, покупець цього Ferrari Roma завдяки встановленим Верховною Радою пільгам заощадив на сплаті податку на додадну вартість, акцизу та мита $71,3 тис.

Загалом, за його даними, за пільговий період українці імпортували майже 225,2 тис. транспортних засобів, серед них 83% - автомобілі вартістю до $6 тис.

Нагадаємо, 30 червня Зеленський підписав закон про скасування пільг на імпорт товарів та авто.

Верховна Рада навесні скасувала податки при імпорті товарів, зокрема, за розмитнення автомобілів. Однак у червні Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня. З тих пір закон очікував підпису президента.

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