Найдорожчим ввезеним на пільгових умовах авто є Ferrari Roma за $221 тис.
Найдорожчим імпортованим без сплати ПДВ і мита авто є Ferrari Roma 2020-го року випуску за $221 тис.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
"Там в мережі пишуть, що найдорожчим авто, яке завезли з пільгою став «кубік» Mercedes G-class за $220 ти.. Ні, це не так. Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.", – написав він.
За словами Железняка, покупець цього Ferrari Roma завдяки встановленим Верховною Радою пільгам заощадив на сплаті податку на додадну вартість, акцизу та мита $71,3 тис.
Загалом, за його даними, за пільговий період українці імпортували майже 225,2 тис. транспортних засобів, серед них 83% - автомобілі вартістю до $6 тис.
- Нагадаємо, 30 червня Зеленський підписав закон про скасування пільг на імпорт товарів та авто.
- Верховна Рада навесні скасувала податки при імпорті товарів, зокрема, за розмитнення автомобілів. Однак у червні Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня. З тих пір закон очікував підпису президента.
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