Найдорожчий футболіст світу Мбаппе назвав свою мрію
Форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе мріє виграти Лігу чемпіонів з паризьким топ-клубом
Про це повідомляє Marca.
За словами Мбаппе, окрім ЛЧ він також би хотів ще раз виграти чемпіонат світу.
"Моя головна мрія - виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ. Це була б фантастика. Але ще один чемпіонат світу - це теж було б добре", - сказав Кіліан Мбаппе.
22-річний Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У нинішньому сезоні він заграв за парижан 47 матчів, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач.
Форвард коштує 160 млн євро - це найбільший показник серед усіх футболістів світу.
У 2018 році Мбаппе разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.
- 2 квітня стало відомо, що Мбаппе може покинути ПСЖ у літнє трансферне вікно за 120-150 млн євро.
- 11 травня форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе потрапив до попередньої заявки збірної Франції на Олімпійські ігри у Токіо.
- 21 травня повідомлялось, що Мбаппе збирається продовжити кар'єру в "Реалі".
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