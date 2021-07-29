Найдорожчий футболіст світу Мбаппе назвав свою мрію

Про це повідомляє Marca.



За словами Мбаппе, окрім ЛЧ він також би хотів ще раз виграти чемпіонат світу.



"Моя головна мрія - виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ. Це була б фантастика. Але ще один чемпіонат світу - це теж було б добре", - сказав Кіліан Мбаппе.

22-річний Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У нинішньому сезоні він заграв за парижан 47 матчів, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач.



Форвард коштує 160 млн євро - це найбільший показник серед усіх футболістів світу.



У 2018 році Мбаппе разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.

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