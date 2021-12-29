Найдовше розлучення в Голлівуді: Шварценеггер офіційно розірвав шлюб
Актор Арнольд Шваренеггер і журналістка Марія Шрайвер офіційно розлучилися. Їхній шлюборозлучний процес тривав 10,5 року
Про це пише TMZ.
Видання повідомляє, що найтриваліше розлучення Голлівуду приватний суддя оформив ще на початку грудня. Однак згідно з системою Верховного суду Лос-Анджелеса справу мав представити чинний суддя. Це відбулося 28 грудня.
Розірвання шлюбу тривало 10,5 року через поділ майна, оскільки актор з дружиню не укладали шлюбного договору, і суддя все ділив навпіл. Чесний і юридичний поділ грошей, нерухомості й решти майна потребував часу.
Видання додає, що розлучення затягнулося також через "відсутність мотивації" та "складну угоду про врегулювання майнових відносин між подружжям".
Довдка: у травні 2011 року журналістка та публіцистка Марія Шрайвер подала на розлучення, оскільки дізналася, що Арнольд Шварценеггер має сина Джозефа від їхньої колишньої домробітниці, що він приховував приблизно сім років.
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