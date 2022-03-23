Найкраща тенісистка світу несподівано оголосила про завершення кар'єри у 25 років

Про це Барті повідомила у Instagram.

За словами Барті, яка займає перше місце у рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації), вона досягла у спорті всього, чого бажала, тому хоче спробувати себе в інших сферах.

"Я граю в теніс із раннього віку. Я вже брала довгу перерву, коли мені було 18 років — тоді мені просто хотілося пожити звичайним підлітковим життям і загалом насолодитися нормальним життям. Тепер теніс втілив усі мої мрії та навіть більше. Вважаю, що зараз слушний момент, щоб залишити ракетки позаду і постаратися досягти інших цілей", — сказала Барті.

Австралійка за свою кар'єру була переможницею трьох турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam. У 2019 році Ешлі Барті виграла "Ролан Гаррос", у 2021 — Вімблдон, у 2022 — Відкритий чемпіонат Австралії.



Нагадаємо, 29 січня 2022 року у фіналі Australian Open Ешлі Барті перемогла американку Даніель Коллінз та стала першою з 1978 року австралійською тенісисткою, яка виграла "домашній" турнір Grand Slam.

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