Найкрасивіші імена для дівчаток і хлопчиків. Яке ім'я вибрати для дитини в 2024 році

Корисні поради щодо вибору імені

насамперед подумайте про інтереси дитини – це їй жити з обраним вами ім’ям

дізнайтеся, що ім’я означає

якщо ви віруючі, зверніться до церковного календаря

Фото: schastlivyj_rebeno

Популярні жіночі імена

Аліса – щирість і шляхетність

Анастасія – та, що воскрешає

Валерія – сильна духом і міцна здоров’ям

Варвара – чужинка

Вероніка – та, що приносить перемогу

Вікторія – переможниця

Ганна – прихильність

Єва – та, що дарує життя

Єлизавета – обіцяна Богом

Олександра – покликана захищати

Соломія – мирна, спокійна

Софія – мудра

Таїсія – родюча

Уляна – кучерява

Фото: Охматдит

Популярні імена для хлопчиків

Андрій – мужній

Артем – неушкоджений, здоровий

Віктор – переможець

Володимир – той, хто володіє світом

Данило – "Бог мій суддя"

Дмитро – присвячений богині Деметрі

Кирило – пан, хазяїн

Максим – найбільший, найвеличніший

Михайло – подібний до Бога

Миколай – переможець народів

Олександр – захисник

Роман – римлянин

Тимофій – той, хто шанує Бога

Степан – вінець, корона, діадема

Ярослав – яскрава слава

Яке ім'я подарувати дитині в 2024 році

Актуальні імена для хлопчиків на 2024 рік

Мирон – українською перекладають як "миро", "помазаний миртом" або "запашна смола миртового дерева".

Давид – ім'я означає "улюблений"

Святослав – ім'я трактують як "свята слава" або "священна слава"

Матвій - так було звати одного з 12 апостолів, який, до речі, створив Євангеліє від Матвія

Іван – трактується як "помилуваний Богом" або "подарунок Божий"

Імена для дівчаток 2024

Квітослава – "квіто" означає "квітка" або "квітуча" та "слава"

Марія – найвідомішою носійкою цього імені є Пресвята Діва Марія – мати Ісуса Христа.

Рута – одні вважають, що воно утворилося від однойменної рослини, яка росте в Карпатах. Інші кажуть, що ймення має єврейське коріння та означає "подруга".

Роксана - Роксана може походити від імені Рошанак – "світанок"

Зоряна - ім'я сформувалося від слова "зоря", "зірка".