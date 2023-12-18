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Найкрасивіші імена для дівчаток і хлопчиків. Яке ім'я вибрати для дитини в 2024 році

18 грудня, 2023 понедiлок
12:26
Суспільство

Іноді батьки вибирають ім’я дитині, орієнтуючись на пору року, в яку народився малюк. Існує думка, що взимку народжуються вольові та вперті діти, навесні – ніжні та вразливі, влітку – рішучі й самовпевнені, а восени – практичні й недовірливі

Корисні поради щодо вибору імені

  • насамперед подумайте про інтереси дитини – це їй жити з обраним вами ім’ям
  • дізнайтеся, що ім’я означає
  • якщо ви віруючі, зверніться до церковного календаря

Дівчинка

Фото: schastlivyj_rebeno

 

Популярні жіночі імена

  • Аліса – щирість і шляхетність
  • Анастасія – та, що воскрешає
  • Валерія – сильна духом і міцна здоров’ям
  • Варвара – чужинка
  • Вероніка – та, що приносить перемогу
  • Вікторія – переможниця
  • Ганна – прихильність
  • Єва – та, що дарує життя
  • Єлизавета – обіцяна Богом
  • Олександра – покликана захищати
  • Соломія – мирна, спокійна
  • Софія – мудра
  • Таїсія – родюча
  • Уляна – кучерява

хлопчик на велосипеді

Фото: Охматдит

 

Популярні імена для хлопчиків

  • Андрій – мужній
  • Артем – неушкоджений, здоровий
  • Віктор – переможець
  • Володимир – той, хто володіє світом
  • Данило – "Бог мій суддя"
  • Дмитро – присвячений богині Деметрі
  • Кирило – пан, хазяїн
  • Максим – найбільший, найвеличніший
  • Михайло – подібний до Бога
  • Миколай – переможець народів
  • Олександр – захисник
  • Роман – римлянин
  • Тимофій – той, хто шанує Бога
  • Степан – вінець, корона, діадема
  • Ярослав – яскрава слава

Яке ім'я подарувати дитині в 2024 році

Актуальні імена для хлопчиків на 2024 рік

Мирон – українською перекладають як "миро", "помазаний миртом" або "запашна смола миртового дерева".
Давид – ім'я означає "улюблений"
Святослав –  ім'я трактують як "свята слава" або "священна слава"
Матвій - так було звати одного з 12 апостолів, який, до речі, створив Євангеліє від Матвія
Іван –  трактується як "помилуваний Богом" або "подарунок Божий"

Імена для дівчаток 2024

Квітослава – "квіто" означає "квітка" або "квітуча" та "слава"
Марія – найвідомішою носійкою цього імені є Пресвята Діва Марія – мати Ісуса Христа.
Рута – одні вважають, що воно утворилося від однойменної рослини, яка росте в Карпатах. Інші кажуть, що ймення має єврейське коріння та означає "подруга".
Роксана - Роксана може походити від імені Рошанак – "світанок"
Зоряна - ім'я сформувалося від слова "зоря", "зірка".

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