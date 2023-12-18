Найкрасивіші імена для дівчаток і хлопчиків. Яке ім'я вибрати для дитини в 2024 році
Іноді батьки вибирають ім’я дитині, орієнтуючись на пору року, в яку народився малюк. Існує думка, що взимку народжуються вольові та вперті діти, навесні – ніжні та вразливі, влітку – рішучі й самовпевнені, а восени – практичні й недовірливі
Корисні поради щодо вибору імені
- насамперед подумайте про інтереси дитини – це їй жити з обраним вами ім’ям
- дізнайтеся, що ім’я означає
- якщо ви віруючі, зверніться до церковного календаря
Фото: schastlivyj_rebeno
Популярні жіночі імена
- Аліса – щирість і шляхетність
- Анастасія – та, що воскрешає
- Валерія – сильна духом і міцна здоров’ям
- Варвара – чужинка
- Вероніка – та, що приносить перемогу
- Вікторія – переможниця
- Ганна – прихильність
- Єва – та, що дарує життя
- Єлизавета – обіцяна Богом
- Олександра – покликана захищати
- Соломія – мирна, спокійна
- Софія – мудра
- Таїсія – родюча
- Уляна – кучерява
Фото: Охматдит
Популярні імена для хлопчиків
- Андрій – мужній
- Артем – неушкоджений, здоровий
- Віктор – переможець
- Володимир – той, хто володіє світом
- Данило – "Бог мій суддя"
- Дмитро – присвячений богині Деметрі
- Кирило – пан, хазяїн
- Максим – найбільший, найвеличніший
- Михайло – подібний до Бога
- Миколай – переможець народів
- Олександр – захисник
- Роман – римлянин
- Тимофій – той, хто шанує Бога
- Степан – вінець, корона, діадема
- Ярослав – яскрава слава
Яке ім'я подарувати дитині в 2024 році
Актуальні імена для хлопчиків на 2024 рік
Мирон – українською перекладають як "миро", "помазаний миртом" або "запашна смола миртового дерева".
Давид – ім'я означає "улюблений"
Святослав – ім'я трактують як "свята слава" або "священна слава"
Матвій - так було звати одного з 12 апостолів, який, до речі, створив Євангеліє від Матвія
Іван – трактується як "помилуваний Богом" або "подарунок Божий"
Імена для дівчаток 2024
Квітослава – "квіто" означає "квітка" або "квітуча" та "слава"
Марія – найвідомішою носійкою цього імені є Пресвята Діва Марія – мати Ісуса Христа.
Рута – одні вважають, що воно утворилося від однойменної рослини, яка росте в Карпатах. Інші кажуть, що ймення має єврейське коріння та означає "подруга".
Роксана - Роксана може походити від імені Рошанак – "світанок"
Зоряна - ім'я сформувалося від слова "зоря", "зірка".
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