Найпоширенішими причинами смертності в Україні за 2021 рік стали хвороби системи кровообігу та COVID-19

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Найчастіше причинами смертей у 2021 році ставали:

хвороби системи кровообігу (392 328 летальних випадків);

COVID-19 (76 949);

новоутворення (68 353).

Найменша кількість смертей була спричинена вагітністю, пологами та післяпологовим періодом - 90 летальних випадків.

Окремо у графіку зазначається кількість летальних випадків за хворобами. Від ішемічної хвороби серця померли 274 223 людей, від COVID-19 померли 76 949, від цереброваскулярних хвороб, які пов'язані з ураженням судин головного мозку, - 75 563.

Водночас найменше летальних випадків спричинив цукровий діабет - 1 881.





