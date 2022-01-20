Найпоширенішими причинами смертності в Україні за 2021 рік стали хвороби системи кровообігу та COVID-19
За січень - листопад 2021 року в Україні зафіксовано 649 999 летальних випадків, найбільша кількість смертей була спричинена хворобами системи кровообігу та коронавірусною хворобою
Про це "Коронавірус_інфо" повідомляє в Telegram.
Найчастіше причинами смертей у 2021 році ставали:
- хвороби системи кровообігу (392 328 летальних випадків);
- COVID-19 (76 949);
- новоутворення (68 353).
Найменша кількість смертей була спричинена вагітністю, пологами та післяпологовим періодом - 90 летальних випадків.
Окремо у графіку зазначається кількість летальних випадків за хворобами. Від ішемічної хвороби серця померли 274 223 людей, від COVID-19 померли 76 949, від цереброваскулярних хвороб, які пов'язані з ураженням судин головного мозку, - 75 563.
Водночас найменше летальних випадків спричинив цукровий діабет - 1 881.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.19
Купівля 28.19Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе