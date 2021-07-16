Найтепліша ніч за 141 рік: у Києві оновлено черговий температурний рекорд

Про це повідомляє центральна геофізична обсерваторія.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, мінімальна температура сьогодні не опустилась нижче +24,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 2001 році.

Нагадаємо, у Києві ніч на 15 липня була найтеплішою за 140 років.

Середа, 14 липня, виявилася найспекотнішим у Чернігові днем за 70 років.

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