Найтепліша ніч за 141 рік: у Києві оновлено черговий температурний рекорд
Ніч на п'ятницю, 16 липня, в Києві стала найтеплішою за всю історію спостережень з 1881 року
Про це повідомляє центральна геофізична обсерваторія.
“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, мінімальна температура сьогодні не опустилась нижче +24,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 2001 році.
- Нагадаємо, у Києві ніч на 15 липня була найтеплішою за 140 років.
- Середа, 14 липня, виявилася найспекотнішим у Чернігові днем за 70 років.
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