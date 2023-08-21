НАЗК анонсувало запуск порталу викривачів. Подробиці

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

Новіков уточнив, що ця унікальна платформа створена для того, щоб співробітники установ могли анонімно надсилати повідомлення про корупцію в їхніх компаніях. Надалі ці повідомлення спрямують або їхнім керівникам, або відповідним органам для запобігання корупції. Крім того, ці повідомлення отримуватимуть правоохоронні органи: НАБУ, ДБР, НАЗК та Нацполіція.

Голова НАЗК підкреслив, що платформа відповідатиме рекомендаціям ЄС і враховуватиме досвід інших країн із побудови взаємодії з викривачами.

Після рішення суду анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмета корупційного правопорушення, але розмір винагороди не може бути понад 14 млн гривень, зауважив Новіков.

"Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції", - сказав Олександр Новіков.

Що відомо про закон "Про викривачів корупції"

Нагадаємо, 17 жовтня парламент прийняв закон у другому читанні, за нього проголосували 252 нардепи. На підпис президентові Володимиру Зеленському документ передали в кінці жовтня, а схвалив його глава держави 13 листопада.

1 січня 2020 року закон "Про викривачів корупції" набув чинності.

20 листопада, 2020 НАЗК вперше винесло приписи чиновникам через порушення конфіденційності викривачів корупції, бо працівники облдержадміністрації та райради розголосили інформацію про викривачів особам, про корупційні дії яких йшлося в повідомленнях цих викривачів.

4 лютого 2021 року Верховна Рада схвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів", згідно з яким створюється "Єдиний портал повідомлення".

3 березня 2021 року Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів. Відтак його ухвалили 1 червня 2021 року

8 липня 2022 року також парламент ухвалив Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану". Він набув чинності 3 серпня 2022 року.