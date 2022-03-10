НАЗК надіслало лист-подяку міністру оборони РФ Шойгу "за розкрадання ресурсів російської армії для нападу на Україну"

Про це передає пресслужба НАЗК.

У листі Новіков висловлює вдячність "за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні".

Копії листа також були направлені до Держдуми РФ, Ради Федерації та Фонду боротьби з корупцією.

Поміж свідчень впливу корупції на "боєздатність" російських військ зокрема вказано такі:

захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;

бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;

використання для пересування особового складу ЗИЛ-130. Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней.

"Як орган, відповідальний за виявлення та запобігання конфлікту інтересів, не змогли пройти повз того факту, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через ризик того, що приватний інтерес рашитського солдата зберегти своє життя замість виконання наказів його командування все ще високий, у НАЗК запропонували доповнити пам’ятку наступною покроковою інструкцією:

"У разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов’язаний:

– дістатись найближчого населеного пункту

– відійти від техніки на безпечну відстань та кинути зброю

– вибачитися за перетин кордону без паспортного контролю

– зачекати на українських військових, які дозволять зателефонувати мамі

– чекати на своє повернення додому".

Голова НАЗК сподівається на плідну співпрацю щодо наданих рекомендацій. Він також зазначив, що лист був надісланий саме зараз, оскільки в РФ ще є іноземна комп’ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії.

Оригінал листа можна переглянути за посиланням.



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