НАЗК надіслало лист-подяку міністру оборони РФ Шойгу "за розкрадання ресурсів російської армії для нападу на Україну"
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков направив лист-подяку міністру оборони РФ Сергію Кужугетовичу Шойгу за розкрадання російської армії
Про це передає пресслужба НАЗК.
У листі Новіков висловлює вдячність "за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні".
Копії листа також були направлені до Держдуми РФ, Ради Федерації та Фонду боротьби з корупцією.
Поміж свідчень впливу корупції на "боєздатність" російських військ зокрема вказано такі:
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захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;
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бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;
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використання для пересування особового складу ЗИЛ-130. Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней.
"Як орган, відповідальний за виявлення та запобігання конфлікту інтересів, не змогли пройти повз того факту, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через ризик того, що приватний інтерес рашитського солдата зберегти своє життя замість виконання наказів його командування все ще високий, у НАЗК запропонували доповнити пам’ятку наступною покроковою інструкцією:
"У разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов’язаний:
– дістатись найближчого населеного пункту
– відійти від техніки на безпечну відстань та кинути зброю
– вибачитися за перетин кордону без паспортного контролю
– зачекати на українських військових, які дозволять зателефонувати мамі
– чекати на своє повернення додому".
Голова НАЗК сподівається на плідну співпрацю щодо наданих рекомендацій. Він також зазначив, що лист був надісланий саме зараз, оскільки в РФ ще є іноземна комп’ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії.
Оригінал листа можна переглянути за посиланням.
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