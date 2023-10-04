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НАЗК перевіряє заступника Єрмака Шурму на наявність конфлікту інтересів

4 жовтня, 2023 середа
15:00
Економіка Ростислав Шурма

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку відносно заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми та бізнесу його родини

Після оприлюднення листа народним депутатом Ярославом Железняком у телеграмі НАЗК підтвердили інформацію, пише Укрінформ.

Агентство перевіряє наявності конфлікту інтересів у заступника керівника Офісу президента Андрія Єрмака - Ростислава Шурми при здійсненні ним службових повноважень. Про результати моніторингу згодом поінформують.

"Ми, великою групою народних депутатів, раніше подали таку заяву в НАЗК. Для розуміння там 12 сторінок із виписками з усіх відомих нам офшорів, рухами коштів, виведення коштів на повʼязаних ФОПів, інформацією про наради по енергетиці, де не було заявлено про конфлікт інтересів та публічні коментарі самого заступника ОП", – зазначив Железняк.

Фото: ТГ/Железняк

Шурма багато разів в інтервʼю заявляв, що в Офісі президента він курує енергетичну галузь. Те, що у його родини є "сонячний" бізнес, може свідчити про те, що він мав реальний конфлікт інтересів.

"Взагалі їздити по конференціях і відкрито просувати свій бізнес це не сприймається ні в СКМ, не в державній службі. Враховуючи описану ЦПК та "Наші гроші" схему як по офшорах і венчурах рухались кошти, щоб не платити податки, то там ще є підозра на ст. 209 КК (легалізація) та очевидна ст. 212 КК (ухилення від сплати податків)", – додав Железняк.

Що відомо про "сонячний" бізнес Шурми

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Україна до літнього періоду 2023 року продовжувала виплачувати "зелені" тарифи за електрику сонячним електростанціям, які знаходяться на території, яку тимчасово окупувала Росія. При цьому невідомо, чи були ці станції підключені до єдиної енергетичної системи країни.

У розслідуваннях йдеться про сонячні станції п’яти компаній, розташованих у Запорізькій області. За період з липня 2022 по липень 2023 роки вони отримали понад 320 млн грн від "Гарантованого покупця" за проданий за "зеленим" тарифом.

Журналісти також встановили, що двома з цих компаній володіє Олег Шурма, брат заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Ще двома компаніями володіє Руслан Божко, якого ЗМІ пов’язують із Шурмою. Станція п’ятої компанії належить невизначеному власнику.

Заступник голови Офісу президента вважає, що розслідування про "сонячний" бізнес на окупованому урочищі було замовлене олігархом Ігорем Коломойським.

Брат заступника голови ОП Ростислава Шурми записаний власником венчурних фондів, які використовує для оптимізації сплати податків. Венчурний фонд "Геліос" є одним із найважливіших активів родини Шурми, який до переходу на роботу в ОП з грудня 2019-го по листопад 2021 року світився як директор фонду, а згодом його очолила дружина брата Шурми Олега. Статутний капітал фонду становить 435 млн грн.

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корупція в Україні
НАЗК
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