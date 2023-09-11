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Журналісти розкрили схеми заступника очільника ОПУ Шурми, через які Україна недоотримала податків на сотні мільйонів

11 вересня, 2023 понедiлок
13:13
Економіка Ростислав Шурма

Брат заступника голови ОП Ростислава Шурми записаний власником венчурних фондів, які використовує для оптимізації сплати податків. Венчурний фонд "Геліос" є одним із найважливіших активів родини Шурми, який до переходу на роботу в ОП з грудня 2019-го по листопад 2021 року світився як директор фонду, а згодом його очолила дружина брата Шурми Олега. Статутний капітал фонду становить 435 млн грн

Журналісти Юрій Ніколов та Антоніна Волкотруб провели розслідування, пише видання "Дзеркало тижня" .

Засновником фонду нині є ТОВ "Соньєра інвест" зі статутним капіталом 150 тис. грн, а бенефіціарами – Олег Шурма і такі собі Світлана Стоян та Ольга Кузіна. Перша, Світлана Стоян, партнерка Шурми є постачальницею книжок та офісного обладнання у заклади Донецької області на 116 тис. грн, друга – Ольга Кузіна із Запоріжжя – ФОП, у діяльності якого основним напрямом вказані діяльність кафе та мобільних їдалень.

"Власність "Соньєри" формували за всіма правилами білого бізнесу – через офшорки з Маршаллових Островів (Noda Investment Limited – зник з осені 2022 року, Warren properties ltd і Vincent Holding Company), якими бенефіціари володіли через кіпрський траст (Marithema Nominee Services Limited). Зазвичай такі складні структури власності використовуються для легалізації коштів і, так, для податкової оптимізації", – зазначають автори матеріалу.

Журналісти-розслідувачі наголошують, що венчурні фонди особливо зручні для податкової оптимізації. Так, згідно з чинним Податковим кодексом, усі інститути спільного інвестування, одним із яких є венчурний фонд "Геліос", звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. Також вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств. Перенесення грошей, а отже, і податкового зобов'язання на підприємства із пільговим оподаткуванням – оптимізаторська класика, але це схема на грані, а іноді і поза нею.

Так, фінансова звітність однієї із 26 фірм, де "Геліос" значиться співвласником, ТОВ "Майстер фінанс", свідчить, що за 2022 рік дохід компанії становить 85 млн грн. Але податок на прибуток дорівнював лише 181 тис. грн, оскільки фінансові витрати становили понад 74 млн грн.

Автори розслідування зауважили, що про це може свідчити фінансова звітність однієї із 26 фірм, де "Геліос" у співвласниках, — ТОВ "Майстер фінанс", що надає фінпослуги. За 2022 рік дохід фірми становив 85 млн грн. Але податок на прибуток дорівнював лише 181 тисяч грн, оскільки фінансові витрати становили понад 74 млн грн. Тобто "Майстер фінанс" заплатило комусь, у кого позичало гроші, аж 74 млн грн за обслуговування цієї позики. А якби цієї лазівки не було і кредитор не позичив "Майстер фінансу" грошей, а вніс їх у статутний капітал, то ці 74 млн стали б прибутком фірми, і податок у розмірі 18% від прибутку виріс би із жалюгідних 181 тисяч грн до близько 13 млн, наголошує видання.

Як повідомили автори розслідування, це не єдиний їхній венчурний фонд. У Олега Шурми є ще "Простір" і "Квантум", зареєстровані 2021-го та 2020 року відповідно. Вони не такі прибуткові, як "Геліос", але теж не дрібнота — зареєстрований статутний капітал становить 135 млн грн. "Квантум" до того ж є повним власником ТОВ "Квантум Хоум". На цю фірму зареєстрований шурмівський автопарк із п’яти автомобілів, водночас Audi E-Tron S Sportback та Tesla Y було придбано вже після повномасштабного вторгнення.

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