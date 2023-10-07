Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Названо країни, які найбільше допомагають Україні у ході війни з РФ, - CNN

Названо країни, які найбільше допомагають Україні у ході війни з РФ, - CNN

7 жовтня, 2023 субота
03:44
Війна з Росією Норвегія, допомога Україні, зброя для України

Норвегія, країни Балтії та Данія стали найбільшими донорами України у співвідношенні до власного ВВП, водночас США виділили Києву найбільший обсяг допомоги

Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що багато європейських країн передають більшу частку свого ВВП, ніж, наприклад, США. Загалом Америка виділила найбільшу допомогу загальною сумою близько 113 млрд доларів, тоді як ЄС передав близько 85,1 млрд доларів (варто зазначити, що ця сума не містити окрему допомогу від країн-членів ЄС).

Так, внесок США у допомогу Україні складає близько 0,3% ВВП, тоді як Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП.

За словами лауреата Нобелівської премії з економіки Пола Кругмана, це повністю спростовує заяви деяких правих республіканців, що допомога Україні нібито "підриває економіку США".

допомога Україні ,світ, США, Норвегія, ЄС

Фото: CNN

 
  • 5 жовтня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав США змінити рішення про підтримку України, оскільки допомога ЄС не зможе замінити американську.
ЄС
Норвегія
США
допомога Україні
Читайте також:
Олексій Арестович
4 жовтня, 2023 середа
Операція "прикриття": нардеп Дунда натякнув на кого працює Арестович
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
4 жовтня, 2023 середа
Якщо російська ракета з ядерним двигуном "Буревестник" полетить, то ворог отримує власний Чорнобиль, або Хіросиму, - Згурець
5 жовтня, 2023 четвер
Керівник виробника тепловізійних прицілів Archer заявив, що підприємство призупинило роботу через обшуки НАБУ
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.69
    Продаж 40.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
7 жовтня
05:36
Джо Байден
У Конгресі вимагають у Байдена пояснень щодо стратегії перемоги України та таємних переговорів з РФ
05:08
Польща кордон
Польща формує нові військові підрозділи на кордонах з Україною та Білоруссю
04:40
Світ, КНДР, РФ, зброя, війна з Росією
Між КНДР та Росією значно виріс трафік потягів: імовірно у вагонах зброя, - ЗМІ
04:12
США, Ллойд Остін, Пентагон, Володимир Зеленський
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на "зекономлені" кошти, – Reuters
03:16
спорт, футбол, нідерланди, Польща
У Нідерландах затримали польських футболістів через бійку на стадіоні. Варшава відреагувала
02:48
ЗРК Patriot
США ініціюють надання Польщі системи "Залізний купол" в обмін на передачу Patriot Україні, - Politico
02:20
технології, Amazon, Starlink, Ілон Маск
Конкуренти SpaceX та Starlink: Amazon відправила в космос перші інтернет-супутники
01:52
радбез ООН
Україна ініціює Радбез ООН: обговорять удар РФ по селу Гроза на Харківщині
01:24
Рамзан Кадиров, Чечня
Кадиров надав звання героя Чечні 15-річному сину Адаму, який побив ув'язненого у СІЗО
01:08
Україна росія війна
РФ змінить порядок в'їзду для українців із третіх країн, - росЗМІ
00:56
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
США та Китай близькі до організації зустрічі лідерів країн на саміті АТЕС у листопаді, - Bloomberg 
00:45
Оновлено
Севастополь
У Севастополі двічі за вечір лунала повітряна тривога, окупанти перекривали рух Кримським мостом
00:28
Віктор Орбан
Орбан наступного тижня планує відвідати Грузію
00:11
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Нуль відсотків такої ймовірності": російський опозиціонер Пономарьов про призупинення Путіним війни через брак ресурсів
00:06
Міноборони Туреччини заявило про авіаудари по 15 об’єктах курдів на півночі Сирії
2023, п'ятниця
6 жовтня
23:38
Ексклюзив
"Обидві сторони конфлікту вийшли на плато активності": військовий експерт Грабський про ситуацію на фронті
23:37
У Білорусі організували зустріч дипломатів низки країн з депортованими українськими дітьми
22:52
на фото знищений унаслідок ракетного удару автомобіль волонтерів у Харкові, 6 жовтня 2023
Дві машини повністю знищені: естонські волонтери потрапили під обстріл у Харкові
22:47
Михайло Фрідман
Суд арештував активи Фрідмана, Авена й Косогова в Україні на 17 млрд грн
22:44
Огляд
Кадр з фільму "Міста та їхні герої"
Трансформери людей, яких створила війна. Рецензія
22:15
вантажівка
Сім неробочих МіГів на запчастини, вагони, вантажівки, танкер: Україна вилучить понад 800 одиниць рухомого майна РФ
21:51
фейк
Лукашенко заявив, що "конфлікт" в Україні запланували наперед: ЦПД оприлюднив добірку фейків від РФ за 6 жовтня
21:51
ЗСУ продовжують штурми на Бахмутському напрямку й виснажують ворогів на всій лінії фронту, – Генштаб
21:39
США китай санкції
Підтримували військову та оборонно-промислову базу РФ: США запровадили санкції проти 42 китайських компаній
21:36
Нідерланди_ прапор
На інвестиції, відновлення та реформи: Нідерланди виділять Україні 102 млн євро
21:35
Ексклюзив
Ігор Коломойський, суд
Позбавлення Коломойського громадянства України значно ускладнить його передачу США, - політолог Цибулько
21:08
У Косово прибули 200 британських солдатів для посилення миротворчої місії НАТО
21:01
Мая Санду
ПВК Вагнера на чолі з Пригожиним причетна до спроби повалення чинної влади Молдови, - президентка Санду
20:55
Вадим Гутцайт
Гутцайт закликав МОК вжити санкції щодо олімпійського комітету РФ за визнання ним "організацій" з ТОТ України
20:51
Ексклюзив
радбез ООН
Нардеп Гончаренко пояснив, чому Росію не виженуть з ООН та Радбезу
20:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чорноморський флот РФ покидає Крим. Окупанти накопичують сили для наступу на Лимано-Купʼянському напрямку. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:18
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на фронті та захист енергосистеми
20:00
ЧВК Вагнер
Китайська фірма продала ПВК Вагнера супутники для розвідки
20:00
Огляд
Міста та їхні герої
Коли життя стає фільмом: що подивитися на вихідних
19:46
Нікополь, російський обстріл, вибух
Росіяни вдарили по Нікополю дронами та артилерією: поранено жінку
19:43
Динамо
Полісся обіграло Динамо у матчі Прем'єр-ліги з рахунком 3:2
19:07
Оновлено
РФ вдарила по цивільних об'єктах Харкова: 2 людини загинуло, 30 - поранено
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 590 дня війни: 303 млрд грн на оборону України та успіхи ЗСУ у контрнаступі
18:46
Оновлено
РФ обстріляла кафе на Харківщині: кількість жертв зросла до 52
18:34
суд, суддя
Коригував удар по ринку "Барабашово" у Харкові: місцевого інформатора РФ засудили до 12 років ув'язнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV