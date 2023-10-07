Названо країни, які найбільше допомагають Україні у ході війни з РФ, - CNN
Норвегія, країни Балтії та Данія стали найбільшими донорами України у співвідношенні до власного ВВП, водночас США виділили Києву найбільший обсяг допомоги
Про це повідомляє CNN.
Видання пише, що багато європейських країн передають більшу частку свого ВВП, ніж, наприклад, США. Загалом Америка виділила найбільшу допомогу загальною сумою близько 113 млрд доларів, тоді як ЄС передав близько 85,1 млрд доларів (варто зазначити, що ця сума не містити окрему допомогу від країн-членів ЄС).
Так, внесок США у допомогу Україні складає близько 0,3% ВВП, тоді як Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП.
За словами лауреата Нобелівської премії з економіки Пола Кругмана, це повністю спростовує заяви деяких правих республіканців, що допомога Україні нібито "підриває економіку США".
Фото: CNN
- 5 жовтня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав США змінити рішення про підтримку України, оскільки допомога ЄС не зможе замінити американську.
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