"Європа не може замінити США": Боррель закликав змінити рішення про підтримку України

Про це пише "Європейська правда".

Боррель назвав рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування поганою новиною і закликав країну переглянути це питання.

"Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також Україна потребує і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну", – сказав він.

Боррель вважає, що європейська допомога "не може замінити США", проте ЄС і надалі розширюватиме свою підтримку.

"Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку", – сказав він.

Голосування за тимчасовий бюджет та відставка Маккарті

1 жовтня Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений Сенатом та Палатою представників. Перед цим голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.

3 жовтня Палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті через звинувачення однопартійців по Республіканські партії, що він пішов на компроміс з демократами, забезпечив ухвалення 45-денного бюджету та уклав "таємну угоду" з Джо Байденом.