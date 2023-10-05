"Європа не може замінити США": Боррель закликав змінити рішення про підтримку України
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав США змінити рішення про підтримку України, оскільки допомога ЄС не зможе замінити американську
Про це пише "Європейська правда".
Боррель назвав рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування поганою новиною і закликав країну переглянути це питання.
"Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також Україна потребує і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну", – сказав він.
Боррель вважає, що європейська допомога "не може замінити США", проте ЄС і надалі розширюватиме свою підтримку.
"Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку", – сказав він.
Голосування за тимчасовий бюджет та відставка Маккарті
1 жовтня Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений Сенатом та Палатою представників. Перед цим голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
3 жовтня Палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті через звинувачення однопартійців по Республіканські партії, що він пішов на компроміс з демократами, забезпечив ухвалення 45-денного бюджету та уклав "таємну угоду" з Джо Байденом.
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