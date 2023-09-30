Без статей по допомозі Україні: Палата представників США затвердила бюджет

Про це пише Sky News.

Республіканці та демократи палати представників у суботу уклали угоду про фінансування уряду та уникнення припинення роботи. Проте у документі немає допомоги Україні.

Законопроєкт дозволить уряду працювати ще 45 днів і уникнути шатдауну. "За" проголосували 335 представників проти 91.

Тепер документ має затвердити сенат США.

Як зазначає "Бабель", сенат може не прийняти таке формулювання, адже там підтримка України значно більша.

Що таке "шатдаун" і чому голосуванням за бюджетну резолюцію важливе також для України

Урядовий "шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, "шатдаун" розпочнеться з 1 жовтня. Попри це, Конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого шатдауну. Така зупинка може настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що "шатдаун" може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.