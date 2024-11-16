У Білорусі за "екстремістськими" статтями затримано 12 українців, - експосол

Про це повідомляє "Медіазона".

Зазначається, що з деякими з затриманих громадян України зустрічався український консул.

Кізіма зауважив, що білоруська сторона зазвичай не повідомляє Україну про затримання її громадян.

"Вони можуть потрапити до списків нашого посольства лише в тому випадку, якщо захочуть самі чи родичі повідомлять. Іноді ми беремо інформацію у правозахисних організацій", - сказав він.

За його словами, часто українці, затримані в Білорусі, вже багато років живуть у країні, мають сім'ї в Білорусі й самі не хочуть звертатися до української влади за допомогою, у тому числі з міркувань безпеки своїх рідних.