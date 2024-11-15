У Білорусі залишається близько 2 тис. російських військових, - "Гаюн"
Чисельність російських військ у Білорусі не змінилася, у країні-союзниці агресора залишається близько 2 тис. окупантів
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Близько 530 росіян перебувають на аеродромах "Барановичі", "Мозир" та "Зябрівка". До 1450 осіб перебувають базуються у радіотехнічному вузлі "Барановичі" та 43-му вузлі зв'язку "Вілейка".
Також відомо про групу з російських окупантів - 20 осіб у складі 313-ї військової прокуратури гарнізону та 484-го військового слідчого відділу.
За підрахунками "Гаюна", загальна кількість росіян на території Білорусі - приблизно 2 тис. осіб.
Розташування російських військ у Білорусі, Фото: Гаюн
- 8 листопада повідомлялось, що на білорусько-українському кордоні збудують дві нові прикордонні застави.
- Актуальне
- Важливе