Білорусь побудує на кордоні з Україною 2 нові застави, - "Гаюн"

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Одну заставу побудують у Лоївському районі Гомельської області, яка межує з Чернігівщиною.

"Прикордонна застава "Карпівка" забезпечуватиме охорону ділянки кордону з Україною, що проходить річкою Сож. Частина об'єктів застави розташована на землі, частина — на воді", - пише "Гаюн".

Іншу прикордонну заставу побудують в урочищі Селище (Столинський район Брестської області), біля кордону з Житомирською та Рівненською областями.

"Планується, що всі об'єкти для обох прикордонних застав будуть побудовані до кінця 2026 року. Розширення мережі прикордонних застав на білорусько-українському кордоні продовжується", - йдеться у повідомленні.