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Головна Суспільство Білорусь побудує на кордоні з Україною 2 нові застави, - "Гаюн"

Білорусь побудує на кордоні з Україною 2 нові застави, - "Гаюн"

Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
19:03
Суспільство лукашенко

На білорусько-українському кордоні збудують дві нові прикордонні застави

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Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Одну заставу побудують у Лоївському районі Гомельської області, яка межує з Чернігівщиною.

"Прикордонна застава "Карпівка" забезпечуватиме охорону ділянки кордону з Україною, що проходить річкою Сож. Частина об'єктів застави розташована на землі, частина — на воді", - пише "Гаюн".

Іншу прикордонну заставу побудують в урочищі Селище (Столинський район Брестської області), біля кордону з Житомирською та Рівненською областями.

"Планується, що всі об'єкти для обох прикордонних застав будуть побудовані до кінця 2026 року. Розширення мережі прикордонних застав на білорусько-українському кордоні продовжується", - йдеться у повідомленні.

  • Від липня до 1 листопада в Білорусь залетіли 106 ударних безпілотників типу Shahed. Кількість випадків динамічно зростає.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Білорусь
Житомирщина
Чернігівщина
Держприкордонслужба
Рівненщина
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