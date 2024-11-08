Білорусь побудує на кордоні з Україною 2 нові застави, - "Гаюн"
На білорусько-українському кордоні збудують дві нові прикордонні застави
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Одну заставу побудують у Лоївському районі Гомельської області, яка межує з Чернігівщиною.
"Прикордонна застава "Карпівка" забезпечуватиме охорону ділянки кордону з Україною, що проходить річкою Сож. Частина об'єктів застави розташована на землі, частина — на воді", - пише "Гаюн".
Іншу прикордонну заставу побудують в урочищі Селище (Столинський район Брестської області), біля кордону з Житомирською та Рівненською областями.
"Планується, що всі об'єкти для обох прикордонних застав будуть побудовані до кінця 2026 року. Розширення мережі прикордонних застав на білорусько-українському кордоні продовжується", - йдеться у повідомленні.
- Від липня до 1 листопада в Білорусь залетіли 106 ударних безпілотників типу Shahed. Кількість випадків динамічно зростає.
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