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З липня повітряний простір Білорусі порушили 106 "шахедів", – Гаюн

Юлія Юліна
1 листопада, 2024 п'ятниця
17:06
Світ дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня

З липня і станом на 1 листопада в Білорусь залетіли 106 ударних безпілотників типу Shahed. Кількість випадків динамічно зростає

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Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, у липні в Білорусь залетіли 9 "шахедів", у серпні – 12, у вересні – 27. У жовтні аналітики зафіксували у повітряному просторі країни 49 "шахедів", а 1 листопада туди залетіли одразу 9 БПЛА.

Крім цього, за час спостереження підтверджено, що на території Білорусі були знищені або впали шість "шахедів". Ще один упав у Латвії, пролетівши близько 500 км через Білорусь.

"Кількість же тих, що були локаційно втрачені, вже досягла 28 штук — це означає, що прямо зараз десь у Білорусі можуть валятися десятки дронів, що розбилися. І є всі підстави вважати, що входження "шахедів" у повітряний простір Білорусі не лише триватиме, а і їхня частота зростатиме", - пише Гаюн.

Зазначимо, що раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко пов'язував інциденти з "шахедами" з роботою РЕБ. Він казав, що "в недосвідчених руках та після впливу засобів радіоелектронної боротьби безпілотники втрачають орієнтир", тому й залітають до Білорусі.

Теги:
Новини
Білорусь
Війна з Росією
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