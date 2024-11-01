Уночі до Білорусі залетіли щонайменше 10 "шахедів", працювала ППО, - Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Перший безпілотник залетів о 23:51 через Славутич у бік Комарина. Далі заходи були о 00:09, 00:41, 01:08, 01:17 і 01:52.

Моніторингова група зазначила, що інколи залітала одразу група "шахедів", в якій могло бути як два, так і понад чотири дрони, тому кількість у 10 БПЛА за ніч є мінімальною.

"Так о 01:17 група БПЛА зайшла в Білорусь в районі Лоєва, взяла курс на Хойники й далі на Мозир, що з ними сталося далі - невідомо. Однак "Беларускі Гаюн" з'ясував, що близько 2-ї ночі по "шахедах" працювала ППО в Мозирському районі - імовірно, кілька могли збити", - йдеться у повідомленні.

Гаюн з посиланням на інший моніторинговий канал написав, що о 00:55 два БПЛА були локаційно втрачені в Лельчицькому районі Гомельської області - тобто пролетіли півднем Білорусі щонайменше 120 км, пізніше один із них вилетів в Україну в районі Овруча о 03:33. Всього ж, за даними Повітряних сил ЗСУ, за ніч до Білорусі полетіли три БПЛА.

Крім того, о 01:40 з аеродрому "Барановичі" було піднято винищувач, який літав на південному сході до 03:30 ночі.