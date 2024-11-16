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В Індії внаслідок пожежі в лікарні загинули 10 немовлят

Світлана Кравченко
16 листопада, 2024 субота
13:07
Світ немовлячі ноги

В одній з лікарень у північному індійському штаті Уттар-Прадеш 15 листопада спалахнула пожежа у відділенні інтенсивної терапії, внаслідок якої загинули 10 новонароджених

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Про це інформують Reuters і The Guardian.

Зазначається, що пожежа спалахнула ввечері 15 листопада в медичному коледжі Махарані Лакшмібай в окрузі Джхансі, що за 450 км на південь від Делі. 

 Вогонь швидко поширився палатою, де перебували 55 дітей у віці кількох днів.

Заступник міністра штату Браджеш Патхак повідомив, що 10 дітей померли через вогонь або внаслідок задухи. Ще 17 немовлят госпіталізували.

Тіла сімох дітей вдалося ідентифікувати, ще троє поки що не впізнано. Одне немовля вважається зниклим безвісти.

Наразі точна причина пожежі невідома. Припускається, що загоряння могло виникнути через коротке замикання або могло спалахнути обладнання для підвищення рівня кисню.

Головний міністр штату Уттар-Прадеш Йоги Адітьянатх наказав розпочати розслідування інциденту. Також він оголосив про виплату компенсацій постраждалим сім'ям у розмірі 500 тисяч рупій ($5900).

  • У червні у промисловій зоні Нарела в Делі спалахнула пожежа на фабриці з переробки бобових, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей.

 

 

 

 

Теги:
Новини
Здоров'я
Індія
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