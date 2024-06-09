В Індії сталася пожежа на фабриці з переробки бобових: є жертви

Про це інформує India Express.

За даними поліції, причиною пожежі став витік газу в одному з трубопроводів, що призвело до перегріву компресора та вибуху.

Зазначається, що на місце події о третій годині ночі прибули 16 пожежних машин. За словами чиновників, пожежникам знадобилося майже 12 годин, щоб повністю загасити вогонь.

Дев’ятьох людей врятували та доставили до лікарні, трьох знайшли загиблими. Ще шістьох людей, які отримали травми, також направили до лікарні.

Власників підприємства заарештували, але згодом відпустили під заставу.