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В Індії сталася пожежа на фабриці з переробки бобових: є жертви

9 червня, 2024 неділя
10:41
Світ

У неділю, 9 червня, в Індії у промисловій зоні Нарела в Делі спалахнула пожежа на фабриці з переробки бобових, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей

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Про це інформує India Express.

За даними поліції, причиною пожежі став витік газу в одному з трубопроводів, що призвело до перегріву компресора та вибуху.

Зазначається, що на місце події о третій годині ночі прибули 16 пожежних машин. За словами чиновників, пожежникам знадобилося майже 12 годин, щоб повністю загасити вогонь.

Дев’ятьох людей врятували та доставили до лікарні, трьох знайшли загиблими. Ще шістьох людей, які отримали травми, також направили до лікарні.

Власників підприємства заарештували, але згодом відпустили під заставу.

  • 6 травня сталася пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції "Хімрезерв" у Кропивницькому. Рятувальники виявили одного загиблого.
Теги:
Індія
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