У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": є загиблий

Про це інформує очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Зазначається, що пожежа на підприємстві є надзвичайною подією техногенного характеру. На місце виїхали служби ДСНС.

"Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря", - повідомив голова ОВА.

О 14:44 Райкович заявив, що пожежу локалізували. Рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Як уточнили в ДСНС, після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить місткість з рідинами на території резервуарного парку підприємства.



Для ліквідації пожежі залучено 9 одиниць техніки та понад 30 спеціалістів.