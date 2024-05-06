У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": є загиблий
У понеділок, 6 травня, сталася пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції "Хімрезерв" у Кропивницькому. Рятувальники виявили одного загиблого
Про це інформує очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Зазначається, що пожежа на підприємстві є надзвичайною подією техногенного характеру. На місце виїхали служби ДСНС.
"Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря", - повідомив голова ОВА.
О 14:44 Райкович заявив, що пожежу локалізували. Рятувальники виявили тіло загиблої людини.
Як уточнили в ДСНС, після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить місткість з рідинами на території резервуарного парку підприємства.
Для ліквідації пожежі залучено 9 одиниць техніки та понад 30 спеціалістів.
- Уранці 6 травня у приміщенні банку в Чернігові стався вибух, після чого почалася пожежа. Поліція розслідує справу за статтею умисного знищення або пошкодження майна.
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