У Чернігові вранці стався вибух у приміщенні банку: зайнялася пожежа
Уранці понеділка, 6 травня, у приміщенні банку в Чернігові стався вибух, після чого почалася пожежа. Поліція розслідує обставини події
Про це інформує поліція Чернігівської області.
Зазначається, що близько 04:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена.
Постраждалих людей немає.
Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.
Дані про подію внесли реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Зараз поліція працює на місці події.
- У ніч на 28 квітня у Святошинському районі Києва також стався вибух. Ймовірно, детонувала граната, внаслідок чого постраждало двоє чоловіків.
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