У Чернігові вранці стався вибух у приміщенні банку: зайнялася пожежа

Про це інформує поліція Чернігівської області.

Зазначається, що близько 04:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена.

Постраждалих людей немає.

Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

Дані про подію внесли реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Зараз поліція працює на місці події.