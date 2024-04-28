Вночі в одному з районів Києва вибухнула граната: є поранені
У ніч на 28 квітня у Святошинському районі Києва стався вибух. Ймовірно, детонувала граната, внаслідок чого постраждало двоє чоловіків
Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок Святошинського району надійшло до поліції вночі. На місце виїжджали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніки та медики.
"Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються", - зазначили правоохоронці.
За вказаним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).
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