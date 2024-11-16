"Якщо Україну здадуть, то наслідки будуть катастрофічні, а ціна занадто високою": Фейгін пояснив, де Росія може розпочати нову війну

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Так, із грудня 2023 року Росією було окуповано 2500 квадратних кілометрів. Так, це успіх, але це не успіх вирішальний. А Україна на піку в серпні захопила 1200 квадратних кілометрів у Курській області. Тому так питання не можна формулювати, Україна ще не програла війну. Це не так, що якась уже настала фаза, де фронт зламався, тікає, наступає російське військо - чому вони висувають ці ультимативні умови? Вони висувають винятково з розрахунку на те, що Захід зламається і справді припинить підтримку України. Усе залежить від Заходу: якщо Захід цього не зробить, то все припиниться, все повернеться рівно до тієї точки, з якої все починалося, коли ні Москва не може перемогти, ні Україна не може повернути території до кордонів 1991 року шляхом війни. Тобто потрібен компроміс, а не капітуляція, зараз питання саме про це, що лише компромісом можна досягти задоволення інтересів того ж таки Києва", - розповів Фейгін.

Марк Фейгін переконаний, що якщо Дональд Трамп піде на поступки Путіну і Україну залишать без підтримки, то США заплатить за це дуже високу ціну. Оскільки, Росія може розпочати нову війну вже в країнах Європи



"Інше питання – позиція Вашингтона. Зараз це неможливо передбачити, та якщо Вашингтон здасть Україну, то витрати для конкретно адміністрації Трампа будуть неймовірні. В чому вони будуть? Можливо, наслідки настануть лише за чотири роки, так теж може статися. Але як американське суспільство схилити до того, щоб відмовитися від України, як колись від Південного В’єтнаму, тут так не вийде, ситуація інша. То десь в Індо-Китаї, а це поряд. І наслідки здачі України будуть негайні щодо країн НАТО, країн Балтії, Польщі. Сувальський коридор, який ми весь час обговорювали, Молдова – точно, з Придністров’я почнеться, з Гагаузії якийсь похід російських військ і танків туди далі, там може бути різноманіття, ще когось долучать, це точно", - додав він.