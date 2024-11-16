Зеленський: треба, щоб війна завершилася 2025 року дипломатичним шляхом

Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо.

"Ви ж воюєте, не хочу порівнювати з ким, але воюєте з державою, яка не цінує своїх людей, у якої багато техніки, якій все одно, скільки людей загине. Ось що відбувається. А з нашого боку ми маємо зробити все, щоб наступного року ця війна закінчилася. Дипломатичним шляхом закінчилася. І це, я вважаю, дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що на фронті окупанти просуваються з "величезними втратами" - 1,5-2 тис. осіб пораненими та вбитими на день. Зараз на деяких напрямках це просування сповільнилося, для того, щоб зупинити просування ворога, "підуть резерви, укомплектовані технікою бригади, які ми так довго чекаємо", додав президент.