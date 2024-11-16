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Зеленський: треба, щоб війна завершилася 2025 року дипломатичним шляхом

Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
13:41
Війна з Росією Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зі свого боку Україна повинна зробити все, щоб війна закінчилася 2025 року дипломатичними шляхами

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо.

"Ви ж воюєте, не хочу порівнювати з ким, але воюєте з державою, яка не цінує своїх людей, у якої багато техніки, якій все одно, скільки людей загине. Ось що відбувається. А з нашого боку ми маємо зробити все, щоб наступного року ця війна закінчилася. Дипломатичним шляхом закінчилася. І це, я вважаю, дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що на фронті окупанти просуваються з "величезними втратами" - 1,5-2 тис. осіб пораненими та вбитими на день. Зараз на деяких напрямках це просування сповільнилося, для того, щоб зупинити просування ворога, "підуть резерви, укомплектовані технікою бригади, які ми так довго чекаємо", додав президент.

  • Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа війна в Україні закінчиться швидше.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
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