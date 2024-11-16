Власник ресторану захопив заручників у передмісті Парижа
У суботу, 16 листопада 2024 року, житель паризького передмістя Іссі-ле-Муліно узяв у заручники працівників власного ресторану
Про це пише газета Le Parisien.
За інформацією від французьких правоохоронців, заручників "кілька".
Поліція оточила прилеглий до ресторану район.
Зловмисник знаходиться разом із тими, кого він узяв у заручники. Йдеться про його найманих працівників.
Про висунуті ним вимоги наразі нічого не відомо.
Новина доповнюється
- Актуальне
- Важливе