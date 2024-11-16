Власник ресторану захопив заручників у передмісті Парижа

Про це пише газета Le Parisien.

За інформацією від французьких правоохоронців, заручників "кілька".

Поліція оточила прилеглий до ресторану район.

Зловмисник знаходиться разом із тими, кого він узяв у заручники. Йдеться про його найманих працівників.

Про висунуті ним вимоги наразі нічого не відомо.

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