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На акції опозиції у Тбілісі вперше за осінь затримано протестувальників

Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
12:17
Світ

У Тбілісі біля Центральної виборчої комісії, після завершення підсумкового засідання учасники мітингу організували ходу алеєю Агмашенебелі

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Про це повідомляє Formulanews і телеграм-канал Tbilisi life.

Учасники мітингу кілька разів намагалися перекрити дорогу на провулку Агмашенебелі, а поліція намагалася силою відвести їх від дороги.

Вже відомо про факти затримання учасників акції поліцією. Зазначається, що правоохоронців було явно більше протестувальників, зокрема, мобілізовано як патрульні, так і кримінальну поліцію. Біля ЦВК Грузії також були присутні спецпризначенці.

Сьогодні до ЦВК надійшли зведені протоколи виборів, які були підписані та завірені печаткою. Від 15 листопада починається відлік 10-денного терміну, коли має відбутися перше засідання парламенту нового скликання.

"Підсумковий протокол складено. На цьому фактично завершується період виборів", - сказав Каландарішвілі.

Вибори у Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

На засіданні Центральної виборчої комісії, на якому мали затвердити результати виборів, опозиціонер Давид Кіртадзе облив голову ЦВК Грузії Георгія Каландарішвілі чорною фарбою. Засідання перервали.

Теги:
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Новини
вибори
Грузія
акції протестів
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