"Ти - "крапка.ру". Голову ЦВК Грузії облили чорною фарбою після того, як він оголосив партію Іванішвілі переможницею виборів

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Кіртадзе вивели із зали співробітники служби охорони після того, як він облив голову ЦВК Грузії Георгія Каландарішвілі чорною фарбою.

"Ти - ганьба, ганьба нашої країни та чорна пляма", - заявив Кіртадзе на адресу голови ЦВК. Крім того, він назвав голову Центрвиборчкому "точкою.ру".

Згодом голова ЦВК продовжив засідання із пов'язкою.

За інформацією опозиції та неурядових організацій, на виборах 26 жовтня не було забезпечено таємниці голосування – бюлетені просвічували позначки маркерів зі зворотного боку. Це підтвердив суддя муніципалітету Тетрицкаро Володимир Хучуа.

Паралельно із засіданням біля стін будівлі ЦВК відбувається акція протесту. Про проведення акції протесту раніше оголосила частина опозиції, громадські організації та студенти. Протестувальники вимагають повернути їхні голоси та провести повторні вибори. На місці мобілізовано велику кількість поліції, на центральні ворота повісили замок.

Вибори у Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада.

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях.

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.