Запоріжжя, Донеччина, Херсонщина: у трьох областях росіяни за добу вбили 5 цивільних і ще 7 поранили

Про це інформує Національна поліція України.

Донеччина

За минулу добу війська РФ обстріляли 14 населених пунктів регіону: міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, Часів Яр, селище Шевченко, села Андріївка, Новодмитрівка, Розлив, Романівка, Шевченко Великоновосілківської громади.

У результаті пошкоджено 56 цивільних об’єктів, з них 33 житлових будинки.

У Слов’янську росіяни вбили цивільну особу, пошкодили підприємство, лінію електропередач.

По Часовому Яру ворог бив з артилерії – є загиблий і поранений. Також ще одна людина загинула внаслідок обстрілу Курахового.

У Покровську артилерійськими снарядами пошкоджено два приватних будинки й гараж, у Костянтинівці – три приватних оселі.

На Лиман окупанти скинули дві бомби, унаслідок чого руйнувань зазнали медзаклад, магазин, торговий кіоск, два цивільних авто. В Миколаївці – пошкодження в промисловій зоні.

У Сіверську ударом авіабомби «ФАБ-250» пошкоджено 4 приватних будинки.

По Новодмитрівці РФ вдарила трьома бомбами ФАБ-250. Там руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 9 приватних будинків, адмінбудівля, заклад освіти, господарське приміщення, цивільне авто, газопровід і дві лінії електропередач.

У Романівці через ворожі атаки пошкоджено 11 приватних осель.

Село Шевченко Великоновосілківської громади зазнало також авіаудару - пошкоджено 2 приватних будинки та цивільний автомобіль.

Херсонщина

Минулої доби від підступних атак противника потерпали Херсон, Станіслав, Білозерка, Садове, Антонівка, Берислав, Нововоронцовка, Новоберислав, Томарине, Осокорівка та Одрадокам’янка.

Ворожими обстрілами пошкоджено 4 багатоквартирні та 9 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, школу, приватне підприємство, газопровід та два автомобілі.

В Антонівці через скидання вибухівки з дрона загинула 74-річна жінка, яка в момент удару перебувала на вулиці. У селищі пошкоджено приватний будинок.

Упродовж доби військові РФ били з безпілотників по Садовому. Там зазнали поранень двоє чоловіків віком 44 та 74 роки, в Одрадокамʼянку поранення ніг отримав 72-річний чоловік.

Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок у Томариному, а також три приватні будинки та газопровід у Білозерці.

Крім того, упродовж доби РФ систематично обстрілювала Херсон з артилерії та атакувала дронами. У центральному районі міста під ворожий артилерійський обстріл потрапила 39-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма і рана руки. Зазнали пошкоджень школа, багатоповерховий і три приватні будинки.

Вдень у мікрорайоні "Корабел" внаслідок артобстрілу постраждав 49-річний чоловік. Працівники поліції евакуювали пораненого до медзакладу, де у нього діагностували вибухову травму й уламкове поранення грудної клітини. Вночі противник поновив обстріл Корабельного району, цього разу під атакою перебував мікрорайон Шуменський, а в Житлоселищі зазнало пошкоджень приватне підприємство.

У Дніпровському районі міста через скид із дрона постраждав 60-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та кінцівок.

Запорізька область

Минулої доби окупаційні війська влучили БПЛА по Запоріжжю, застосували авіацію, РСЗВ та артилерію по мирних населених пунктах Пологівщини, Василівщини та Запорізького району. Внаслідок артобстрілу Малинівки загинув 67-річний місцевий житель.

15 листопада російські загарбники здійснили 464 удари по 17 населених пунктах регіону. Окупанти скинули 24 авіабомби, застосували 275 ударних дронів, здійснили 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та 159 разів вдарили з артилерії.

Вчора ворог обстріляв Запоріжжя, Одарівку, Лобкове, Степове Василівського району, Оріхів, Темирівку, Новоандріївку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новомиколаївку, Малу Токмачку, Новоданилівку, Білогір’я, Новодарівку, Малинівку та Червоне Пологівського району.

Поліцейські зафіксували 15 повідомлень про пошкодження та руйнування приватних домоволодінь, квартир у багатоповерхівках, господарських споруд та автотранспорту громадян.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Малинівка Пологівського району смертельні поранення отримав 67-річний чоловік.

Звечора 15 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Києві пошкоджено багатоповерхівку, а у Запоріжжі - об'єкт критичної інфраструктури.



