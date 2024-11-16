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Окупанти увечері атакували Слов'янськ: загинула людина

Світлана Кравченко
16 листопада, 2024 субота
09:19
Війна з Росією Слов'янськ

Увечері п'ятниці, 15 листопада, російські окупаційні війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина

Зміст

Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях.

За його словами, місто зазнало ворожого обстрілу близько 20:30 15 листопада.

Окупанти влучили у промзону на околицях міста.

"На жаль, одна людина загинула", - констатував мер Слов'янська.

  • Раніше, 14 листопада, під російський обстріл у місті потрапив екіпаж патрульних, один з поліцейських отримав поранення.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
Слов'янськ
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