Окупанти увечері атакували Слов'янськ: загинула людина
Увечері п'ятниці, 15 листопада, російські окупаційні війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина
Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях.
За його словами, місто зазнало ворожого обстрілу близько 20:30 15 листопада.
Окупанти влучили у промзону на околицях міста.
"На жаль, одна людина загинула", - констатував мер Слов'янська.
- Раніше, 14 листопада, під російський обстріл у місті потрапив екіпаж патрульних, один з поліцейських отримав поранення.
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