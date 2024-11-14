У Слов'янську під ворожий обстріл потрапив екіпаж патрульних: поранено поліцейського
Російська армія вранці четверга, 14 листопада, атакувала Слов'янськ на Донеччині. Під обстріл потрапив екіпаж патрульних, один з поліцейських отримав поранення
Про це повідомила Національна поліція України.
"Сьогодні зранку ворог поцілив по Слов'янську на Донеччині. Під час патрулювання під російський обстріл потрапив екіпаж патрульних", - йдеться в повідомленні.
Один з поліцейських екіпажу отримав поранення ноги. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Крім того, через атаку пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок, будівля освітнього закладу та службова автівка поліції.
- Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини в середу, 13 листопада, загинули дві людини, семеро отримали поранення.
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