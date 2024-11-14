У Слов'янську під ворожий обстріл потрапив екіпаж патрульних: поранено поліцейського

Про це повідомила Національна поліція України.

"Сьогодні зранку ворог поцілив по Слов'янську на Донеччині. Під час патрулювання під російський обстріл потрапив екіпаж патрульних", - йдеться в повідомленні.

Один з поліцейських екіпажу отримав поранення ноги. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Крім того, через атаку пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок, будівля освітнього закладу та службова автівка поліції.