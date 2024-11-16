Посол Китаю у США: Пекін готовий стати партнером для Вашингтона та зміцнювати діалог

Про це повідомляє Reuters.

Під час розмови з послом США представник Китаю наголосив, що країни мають "великий потенціал" для спільної роботи в кількох областях. На його думку, потрібно зміцнювати діалог між державами.

Зокрема, у ході розмови представників КНР і США йшлося про торгівлю, сільське господарство, енергетику, охорону здоров'я та штучний інтелект.

"Цілком можливо винести питання на обговорення для відвертого спілкування та пошуку рішень на рівноправній основі", – сказав посол.

За словами Се Фена, Тайвань – це найбільша "гаряча точка" між Пекіном та США. Він закликав до чіткої протидії "сепаратистам" на острові, маючи на увазі чинну владу.