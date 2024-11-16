Посол Китаю у США: Пекін готовий стати партнером для Вашингтона та зміцнювати діалог
Посол Китаю в США Се Фен заявив, що його країна готова бути партнером для Сполучених Штатів і не планує перевершити чи замінити Вашингтон на світовій арені
Про це повідомляє Reuters.
Під час розмови з послом США представник Китаю наголосив, що країни мають "великий потенціал" для спільної роботи в кількох областях. На його думку, потрібно зміцнювати діалог між державами.
Зокрема, у ході розмови представників КНР і США йшлося про торгівлю, сільське господарство, енергетику, охорону здоров'я та штучний інтелект.
"Цілком можливо винести питання на обговорення для відвертого спілкування та пошуку рішень на рівноправній основі", – сказав посол.
За словами Се Фена, Тайвань – це найбільша "гаряча точка" між Пекіном та США. Він закликав до чіткої протидії "сепаратистам" на острові, маючи на увазі чинну владу.
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