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Очікується розмова про Україну: Байден і Сі Цзіньпін планують зустрітись у Перу

Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
06:37
Світ Сі Цзіньпін та Джо Байден

Чинний президент США Джо Байден 16 листопада проведе переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях міжнародного саміту в Перу. Очікується, що вони обговорюватимуть війну в Україні

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Про це повідомляють Радіо Свобода та Укрінформ.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що зустріч відбудеться під час перебування двох лідерів у Лімі на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Зазначається, що Байден планує донести Сі "необхідність підтримувати стабільність, ясність і передбачуваність" під час переходу влади.

Високопоставлений представник адміністрації Білого дому заявив, що США дедалі більше занепокоєні наслідками участі північнокорейських військ у війні РФ проти України для довгострокової стабільності - як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Я очікую, що він висловить глибоку стурбованість через підтримку Китаєм російської війни проти України, а також розгортання понад 10 тисяч військ КНДР у Росії, де вони почали брати участь у бойових діях на боці військ РФ", - заявив він.

  • Сі Цзіньпін зателефонував Дональду Трампу і привітав його з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів.
Теги:
Новини
Китай
Джо Байден
США
Сі Цзиньпін
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