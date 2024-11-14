Очікується розмова про Україну: Байден і Сі Цзіньпін планують зустрітись у Перу

Про це повідомляють Радіо Свобода та Укрінформ.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що зустріч відбудеться під час перебування двох лідерів у Лімі на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Зазначається, що Байден планує донести Сі "необхідність підтримувати стабільність, ясність і передбачуваність" під час переходу влади.

Високопоставлений представник адміністрації Білого дому заявив, що США дедалі більше занепокоєні наслідками участі північнокорейських військ у війні РФ проти України для довгострокової стабільності - як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Я очікую, що він висловить глибоку стурбованість через підтримку Китаєм російської війни проти України, а також розгортання понад 10 тисяч військ КНДР у Росії, де вони почали брати участь у бойових діях на боці військ РФ", - заявив він.