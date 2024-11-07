Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на президентських виборах
Китайський лідер Сі Цзіньпін зателефонував Дональду Трампу і привітав його з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів
Про це повідомляє Bloomberg.
Сі Цзіньпін привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах і закликав до стабільних зв'язків між двома найбільшими економіками світу.
За його словами, Китай і США повинні "знайти спосіб правильно порозумітися в нову еру, що принесе користь як країнам, так і світу".
Міністерство закордонних справ Китаю також "високо оцінило" перемогу Трампа над Камалою Гарріс: "Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо містера Трампа з обранням президентом Сполучених Штатів".
- Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на результати виборів президента США й заявило про "мирне співіснування".
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