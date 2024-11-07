Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на президентських виборах

Про це повідомляє Bloomberg.

Сі Цзіньпін привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах і закликав до стабільних зв'язків між двома найбільшими економіками світу.

За його словами, Китай і США повинні "знайти спосіб правильно порозумітися в нову еру, що принесе користь як країнам, так і світу".

Міністерство закордонних справ Китаю також "високо оцінило" перемогу Трампа над Камалою Гарріс: "Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо містера Трампа з обранням президентом Сполучених Штатів".