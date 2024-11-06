У Китаї відреагували на результати виборів у США

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Політика Китаю щодо США є послідовною. Ми будемо продовжувати розвивати наші двосторонні відносини на основі принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на запитання щодо того, як результат президентських виборів у США вплине на зовнішню політику Китаю та відносини між країнами.

Водночас речниця відмовилася відповідати на запитання, як Китай готується до можливості підвищення тарифів на китайські товари, як це раніше обіцяв зробити Дональд Трамп.