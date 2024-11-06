Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Китаї відреагували на результати виборів у США

У Китаї відреагували на результати виборів у США

Катерина Єсікова
6 листопада, 2024 середа
13:13
Світ Речниця МЗС Китаю Мао Нін

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на результати виборів президента США й заявило про "мирне співіснування"

Зміст

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Політика Китаю щодо США є послідовною. Ми будемо продовжувати розвивати наші двосторонні відносини на основі принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на запитання щодо того, як результат президентських виборів у США вплине на зовнішню політику Китаю та відносини між країнами.

Водночас речниця відмовилася відповідати на запитання, як Китай готується до можливості підвищення тарифів на китайські товари, як це раніше обіцяв зробити Дональд Трамп.

  • У Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс.
Теги:
Новини
Китай
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
конгрес США
Автор Катерина Єсікова
6 листопада, 2024 середа
Республіканська партія здобула більшість у Сенаті США, - АР
вибори у США
Автор Олена Будько
6 листопада, 2024 середа
Вибори в США: американці обрали 47-го президента. Текстовий онлайн
Київ осінь погода
Автор Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 44.45
    Продаж 45.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
13:49
вибори у США
Вибори в США: американці обрали 47-го президента. Текстовий онлайн
13:48
Ілюстративне фото
РФ вдарила по Зеленівці на Херсонщині: постраждало подружжя
13:44
Війна з Росією, ЗСУ
"Щоб закривати фронт": у Генштабі пояснили необхідність створення нових бригад замість комплектування наявних
13:38
Оновлено
Дональд Трамп
Зеленський, Орбан, Макрон і Стармер: світові лідери почали вітати Трампа з перемогою на виборах
13:29
газ, ГТС
У жовтні видобуток газу в Україні зріс до максимуму з початку великої війни, - ExPro
13:24
Південна Корея
У Південній Кореї заявили, що військові КНДР ще не вступали в повноцінні бої проти України
12:43
Заповідник «Асканія-Нова»
Призначеному росіянами директору заповідника "Асканія-Нова" оголосили підозру у вчиненні воєнного злочину
12:42
На фото: Фільм "Редакція"
Два українські фільми візьмуть участь у кінофестивалі в Литві
12:42
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп переміг на президентських виборах у США
12:33
Оновлено
Вибух
Дрони ГУР вперше уразили військовий порт РФ у Каспійському морі
12:24
Зірка "Кварталу" Анастасія Оруджова розповіла, чому погодилась зіграти в номері про ТЦК
12:24
Ексклюзив
Дональд Трамп
Більшість американців у шоці від результатів виборів, - речник Українського конгресового комітету Америки
12:16
осінь
Тимчасове потепління без опадів: прогноз погоди на 7 листопада від Наталки Діденко
12:14
окупанти крим
У жовтні РФ окупувала найбільше території України за рік наступу, - Deep State
12:04
OPINION
Можливо, час опустити нову "залізну завісу"?
11:56
Огляд
Карта бойових дій за 1-6 листопада
Карта бойових дій за період 1 – 6 листопада: окупація Курахового – ціль №1 для росіян цього місяця
11:50
грип
За тиждень на ГРВІ, грип та коронавірус захворіло понад 110 тисяч українців
11:49
військові
Для військових та їхніх сімей запускають нові програми психологічного відновлення
11:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Після перемоги Трампа українцям доведеться жити в новій реальності, - міжнародний оглядач Еспресо
11:28
Найбільше нідерландське видавництво почало тестове використання ШІ для перекладів англійською мовою
11:26
Литва прапор
Відправляли вибухівку по Європі: в Литві затримали кількох підозрюваних в співпраці з РФ
11:13
Бербок відвідала один з прикордонних підрозділів на Чернігівщині
Бербок відвідала на Чернігівщині підрозділ ДПСУ на кордоні з РФ
11:12
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Удар по Запоріжжю 5 листопада: кількість загиблих зросла до 8
10:53
Військові
У застосунку "Армія+" розробляють сервіс для зміни місця служби військових: уже створили опитування
10:44
світ, міжнародний огляд
Роль Північної Кореї у війні в Україні та для чого учасника війни в Україні зробили губернатором у РФ. Акценти світових ЗМІ 6 листопада
10:41
OPINION
Трамп, як колись Зеленський, теж вірить, що можна зазирнути в очі Путіну
10:38
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:31
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Незалежно від того, хто виграє вибори в США, у Росії виникне вікно можливостей, - Згурець
10:21
вічний вогонь
6 листопада: День визволення Києва від фашистських загарбників
10:21
У Маріуполі окупанти планують "переробити" храм, який увійшов до Книги рекордів України
10:21
Зливала окупантам локації мостів і паливозаправників ЗСУ: колишню міліціонерку з Краматорська підозрюють у держзраді
10:01
OPINION
Дональд Трамп. У світі не залишилося дорослих
09:57
Створене в Гостомелі графіті Бенксі зберігатиметься у Києво-Печерській лаврі
09:45
Ненсі Пелосі
Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
09:33
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану
09:28
Ексклюзив
Дональд Трамп
Політика Трампа змусить Україну шукати домовленості з Росією, - віцепрезидентка СКУ
09:02
окупанти
Сирський: На Курському напрямку росіяни зосередили близько 45 тис. військових, серед них - північнокорейські
08:54
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну ударними БПЛА: на Миколаївщині є знеструмлення
08:37
Херсон обстріл
На Херсонщині минулої доби через обстріли постраждали 5 людей: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
08:24
шахтарі
В окупованій громаді на Луганщині на поверхню вийшли шахтні води: вже підтоплені будинки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV