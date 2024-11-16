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Зобов’язався давати свідчення проти Тищенка: охоронця нардепа звільнили від покарання

Марія Науменко
16 листопада, 2024 субота
13:39
Кримінал

Охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера, який разом із ним підозрюється в нападі на військовослужбовця в Дніпрі, уклав угоду зі слідством, згідно з якою зобов'язався свідчити в суді проти Тищенка

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Про це йдеться у вироку суду від 13 листопада.

Як зазначено у вироку суду, Цубера визнав свою провину у незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 146 КК України) і катуванні (ч. 2 ст. 127).

Так, 7 листопада Цубера уклав угоду про визнання винуватості, зобов’язавшись співпрацювати зі слідством та надавати свідчення проти інших осіб, залучених до злочину, зокрема проти Тищенка. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, але оскільки він уклав угоду, йому було призначено дворічний іспитовий термін замість відбування покарання.

Під час іспитового терміну Цубера має дотримуватись певних умов: періодично реєструватися в органі нагляду, повідомляти про зміни місця проживання чи роботи, а також не виїжджати за межі України без дозволу. Окрім цього, з нього було стягнуто 6058 гривень на покриття судових витрат.

Що відомо про справу Тищенка

20 червня у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі  напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова. Згодом стало відомо, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

25 червня тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. Адвокат Тищенка поскаржився, що немає жодних доказів того, що Тищенко організував викрадення. Він додав, начебто обшук його підзахисного був проведений неналежним чином і захист навіть не повідомили про нього. 

Печерський райсуд Києва на засіданні 15 листопада продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. Підозрюваний залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Микола Тищенко
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