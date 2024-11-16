Росіяни атакували житловий сектор на Куп'янщині: є постраждалі

Про це повідомили в ДСНС.

"Сьогодні опівдні ворожа авіація завдавала удару по житловому сектору с. Осиново Куп'янського району.

За попередніми даними 3 особи постраждало", - йдеться в повідомленні.

Через обстріл спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Горів дах літньої кухні на площі 30 м кв. Крім того, пошкоджено житловий будинок.