Росіяни атакували житловий сектор на Куп'янщині: є постраждалі
У суботу, 16 листопада, окупанти завдали авіаційного удару по житловому сектору в селі Осиново на Харківщині. Внаслідок атаки три людини отримали поранення
Про це повідомили в ДСНС.
"Сьогодні опівдні ворожа авіація завдавала удару по житловому сектору с. Осиново Куп'янського району.
За попередніми даними 3 особи постраждало", - йдеться в повідомленні.
Через обстріл спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Горів дах літньої кухні на площі 30 м кв. Крім того, пошкоджено житловий будинок.
- Протягом доби п'ятниці, 15 листопада, російські окупанти атакували низку населених пунктів Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Унаслідок ворожих обстрілів загинули 5 людей, ще щонайменше 7 зазнали поранень.
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