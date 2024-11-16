Україна спільно зі США запустить три проєкти з малих модульних реакторів на $30 млн
На кліматичній конференції COP29 у Баку США та Україна оголосили про запуск трьох нових проєктів у галузі малих модульних реакторів (ММР) з загальним бюджетом у 30 млн доларів
Про це інформує Міністерство енергетики України.
Проєкти реалізовуватимуться в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology).
Ця ініціатива є важливим кроком у досягненні глобальних кліматичних цілей, забезпеченні енергетичної безпеки в регіоні, стимулюванні економічного зростання та реалізації амбіцій України стати лідером у впровадженні сучасних ядерних технологій післявоєнного відновлення.
Серед запланованих проєктів:
- Проєкт "Чисте паливо" – будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку.
- Проєкт "Фенікс" – конверсія вугільних електростанцій на ММР.
- Проєкт "Чиста сталь" – розробка дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР.
"Україна пов’язує своє майбутнє з атомною енергетикою. Попри те, що наша країна пережила аварію на Чорнобильській АЕС і зараз стикається з безпрецедентними викликами у зв'язку з окупацією Росією найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС, ми продовжуємо рухатися вперед, модернізуючи наш нинішній атомний парк і реалізуючи наші плани щодо будівництва нових атомних генеруючих потужностей", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
У Міненергетики нагадали, що на конференції COP28 Україна також підписала Декларацію країн, зобов'язавшись потроїти ядерні потужності до 2050 року. Це передбачає будівництво як великих енергоблоків, так і малих модульних реакторів для електроенергії та промисловості.
Реалізація проєктів проходитиме за участю провідних енергетичних компаній і наукових установ України та США. Технологія малих модульних реакторів має переваги над традиційними АЕС, включаючи модульність, легкість транспортування, підвищену безпеку та менші початкові витрати.
- У понеділок, 11 листопада, в Баку, Азербайджан, розпочався щорічний саміт ООН COP29, покликаний оцінити поточний стан клімату, визначити міжнародні стандарти та зобов’язання, а також сприяти їх виконанню.
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