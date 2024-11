Україна спільно зі США запустить три проєкти з малих модульних реакторів на $30 млн

Про це інформує Міністерство енергетики України.

Проєкти реалізовуватимуться в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology).

Ця ініціатива є важливим кроком у досягненні глобальних кліматичних цілей, забезпеченні енергетичної безпеки в регіоні, стимулюванні економічного зростання та реалізації амбіцій України стати лідером у впровадженні сучасних ядерних технологій післявоєнного відновлення.

Серед запланованих проєктів:

Проєкт "Чисте паливо" – будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку.

– Проєкт "Фенікс" – конверсія вугільних електростанцій на ММР.

– конверсія вугільних електростанцій на ММР. Проєкт "Чиста сталь" – розробка дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР.

"Україна пов’язує своє майбутнє з атомною енергетикою. Попри те, що наша країна пережила аварію на Чорнобильській АЕС і зараз стикається з безпрецедентними викликами у зв'язку з окупацією Росією найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС, ми продовжуємо рухатися вперед, модернізуючи наш нинішній атомний парк і реалізуючи наші плани щодо будівництва нових атомних генеруючих потужностей", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У Міненергетики нагадали, що на конференції COP28 Україна також підписала Декларацію країн, зобов'язавшись потроїти ядерні потужності до 2050 року. Це передбачає будівництво як великих енергоблоків, так і малих модульних реакторів для електроенергії та промисловості.

Реалізація проєктів проходитиме за участю провідних енергетичних компаній і наукових установ України та США. Технологія малих модульних реакторів має переваги над традиційними АЕС, включаючи модульність, легкість транспортування, підвищену безпеку та менші початкові витрати.