Укренерго 21 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу
У п'ятницю, 21 лютого, в Україні застосовуватимуть обмеження потужностей для промислових споживачів та бізнесу
Про це повідомило Укренерго.
Обмеження діятимуть з 05:00 до 21:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
В Укренерго наголошують, що час застосування обмежень може змінюватися, а необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби.
- У четвер, 20 лютого, в Україні застосовують обмеження потужностей для промислових споживачів та бізнесу.
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