Укренерго 21 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Про це повідомило Укренерго.

Обмеження діятимуть з 05:00 до 21:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

В Укренерго наголошують, що час застосування обмежень може змінюватися, а необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби.