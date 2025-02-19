Енергетики 20 лютого застосовуватимуть обмеження для промисловості та бізнесу
У четвер, 20 лютого, в Україні застосовуватимуть обмеження потужностей для промислових споживачів та бізнесу
Про це повідомили в Укренерго.
Обмеження діятимуть з 05:00 до 21:00 - причиною їхнього введення є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Водночас у повідомленні акцентують, що час застосування обмежень може змінюватися, а необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби.
Натомість відключення електроенергії для побутових споживачів наразі не прогнозують.
- Станом на понеділок, 17 лютого, в Україні тривав процес заживлення споживачів, знеструмлених через російські удари по енергооб'єктах. Також споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря.
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