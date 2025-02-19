Енергетики 20 лютого застосовуватимуть обмеження для промисловості та бізнесу

Про це повідомили в Укренерго.

Обмеження діятимуть з 05:00 до 21:00 - причиною їхнього введення є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Водночас у повідомленні акцентують, що час застосування обмежень може змінюватися, а необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби.

Натомість відключення електроенергії для побутових споживачів наразі не прогнозують.