Географія уражень є достатньо широкою: Defense Express про серію вибухів FPV-окулярів у російських пілотів дронів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо повідомлень, що неодноразово почали вибухати FPV-окуляри на очах російських пілотів дронів, то це фронт війни, яку ведуть спеціальні служби. А те, що вже йде виток такої інформації у ЗМІ, говорить про реалізацію цієї операції. Щонайменше було зафіксовано до десятка випадків уражень операторів ворожих FPV-дронів, хто говорить про вісім, хто про більшу кількість, але те, що такі випадки є, - факт підтверджений", - зауважив військовий експерт.

За його словами, цікаво те, що географія уражень російських операторів FPV-дронів є дуже широкою: це війська РФ, які діють як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Росії.

"Аналізуючи таку інформацію у ЗМІ, то подібні девайси могли бути поставлені тисячами до російських вояк через псевдоволонтерські структури. Такі випадки свідчать про те, що можливості українських спецслужб, зокрема і ГУР МОУ, є значними на території РФ, а також те, що в Росії є сили, які готові долучатися до знищення російських військових злочинців", - прокоментував Валерій Рябих.