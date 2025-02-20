Географія уражень є достатньо широкою: Defense Express про серію вибухів FPV-окулярів у російських пілотів дронів
Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зазначив, що випадки вибухів окулярів у пілотів російських FPV-дронів сталися як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо повідомлень, що неодноразово почали вибухати FPV-окуляри на очах російських пілотів дронів, то це фронт війни, яку ведуть спеціальні служби. А те, що вже йде виток такої інформації у ЗМІ, говорить про реалізацію цієї операції. Щонайменше було зафіксовано до десятка випадків уражень операторів ворожих FPV-дронів, хто говорить про вісім, хто про більшу кількість, але те, що такі випадки є, - факт підтверджений", - зауважив військовий експерт.
За його словами, цікаво те, що географія уражень російських операторів FPV-дронів є дуже широкою: це війська РФ, які діють як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Росії.
"Аналізуючи таку інформацію у ЗМІ, то подібні девайси могли бути поставлені тисячами до російських вояк через псевдоволонтерські структури. Такі випадки свідчать про те, що можливості українських спецслужб, зокрема і ГУР МОУ, є значними на території РФ, а також те, що в Росії є сили, які готові долучатися до знищення російських військових злочинців", - прокоментував Валерій Рябих.
- 20 лютого Суспільне, РБК-Україна та Бабель з посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомили, що в російській армії сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. За операцією стоять фахівці ГУР.
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