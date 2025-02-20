У армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів у пілотів дронів, за операцією стоїть ГУР, – ЗМІ
У російській армія сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. За операцією стоять фахівці ГУР
Про це повідомили Суспільне, РБК-Україна та Бабель з посиланням на джерела в українських спецслужбах.
За інформацією джерел, для виконання завдання придбали велику партію FPV окулярів для пілотів російської армії. Фахівці ГУР додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву.
Після цього, у координації з українською розвідкою, російські волонтери безоплатно, у вигляді благодійної допомоги, відправили ці окуляри до підрозділів БПЛА армії РФ.
"Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер "бандерівські криївки", де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру", – зазначили причетні до операції.
Фото: Бабель
- Упродовж минулого тижня українські БПЛА долітали до Липецька, вибухало у Московській області, а також палав вогонь на території промислового підприємства у Калузькій області.
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