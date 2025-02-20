У армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів у пілотів дронів, за операцією стоїть ГУР, – ЗМІ

Про це повідомили Суспільне, РБК-Україна та Бабель з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

За інформацією джерел, для виконання завдання придбали велику партію FPV окулярів для пілотів російської армії. Фахівці ГУР додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву.

Після цього, у координації з українською розвідкою, російські волонтери безоплатно, у вигляді благодійної допомоги, відправили ці окуляри до підрозділів БПЛА армії РФ.

"Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер "бандерівські криївки", де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру", – зазначили причетні до операції.

Фото: Бабель