Атака на Липецьк, вибух у Московській області та пожежа у Калузькій області РФ: де у ворога вибухало та палало цього тижня
Упродовж тижня БПЛА долітали до Липецька, вибухало у Московській області, а також палав вогонь на території промислового підприємства у Калузькій області
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Липецьк під атакою дронів, знищені два новітні радіолокаційні комплекси біля Москви, уражена нафтоперекачувальна станція "Андреаполь" та пожежа на території промислового підприємства у Калузькій області
- У ніч проти 13 лютого у Липецьку поскаржилися на атаку безпілотників. Вибухи пролунали в районі промислової зони, нібито є постраждала. Близько 04:20 (за місцевим часом) губернатор області написав про "масований наліт БПЛА і про можливу роботу ППО російської армії. За кілька хвилин він додав, що в кількох районах Липецька зникло світло. Тим часом російські канали повідомляли про нібито 12 вибухів у промисловій частині Липецька. Зазначалося, що безпілотники, ймовірно, атакували Новолипецький металургійний комбінат. Крім цього, він стверджував, що через падіння уламків БПЛА на території Липецької станції аерації постраждала працівниця підприємства.
- Тим часом російське міністерство оборони заявило, що у ніч на 13 лютого нібито знищили 83 безпілотники. Серед них над Білгородською областю було збито 37 БПЛА, по 12 – над Курською та Липецькою, дев'ять – над Тверською, по три – над Білгородською, Калузькою, Смоленською та Воронезькою, один – над Ростовською областями.
- Також 13 лютого стало відомо, що трохи раніше, 7 лютого, у Московській області вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора. А сам вибух стався на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою. Ця частина відповідає за безпеку повітряного простору над столицею РФ.
- А дрони Служби безпеки України уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у Росії, що є частиною Балтійської трубопровідної системи – 2.За даними джерел, після атаки загорівся склад котельного обладнання та закритий розподільний пристрій. Відтак унаслідок атаки безпілотниками тимчасово зупинилося перекачування нафти. "Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є частиною трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", – повідомило джерело.
- Також у четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України атакували взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на Курщині, звідки росіяни запускали безпілотники по Сумській області. У Генштабі зазначили, що ця операція стала частиною комплексних заходів українських військових, спрямованих на нейтралізацію загроз та послаблення військового потенціалу ворога.
- І вже у ніч на суботу, 15 лютого, росіяни поскаржилися на атаку невідомих дронів і заявили про збиття 40 повітряних цілей. Зокрема, стверджували, що пожежа спалахнула на території промислового підприємства у Калузькій області. Губернатор області написав, що уламки збитого дрона буцімто впали на території промислового підприємства у Дзержинському районі. Внаслідок цього сталося займання однієї з будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Окрім того, про вибухи повідомляли місцеві жителі у Волгограді, а також під Саратовом і Тулою. Російські ЗМІ повідомляли, що у Волгограді дрон влучив у багатоповерхівку. Начебто минулося без постраждалих.
- За словами росіян, суботньої ночі їхні засоби ППО також знищили 17 дронів над територією Волгоградської області, 12 БПЛА – над Калузькою областю, 9 – над Ростовщиною і ще два невідомих дрони над територією Саратовської області.
Думки експертів
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що ГУР завдає ударів по найбільш чутливих точках РФ.
"ГУР, окрім здобування інформації, також широко долучається до відчутних ударів по території противника, знищуючи виробничий, промисловий та інтелектуальний потенціал, завдаючи ураження по найбільш чутливих точках російської економіки, зокрема в такій сфері, як розробка нових засобів озброєнь", – каже він.
Експерт також відзначив, що два потужних комплекси "Валдай", які росіяни не використали для прикриття своїх військ, є доволі важливим результатом.
"І ще більш важливо те, що ці комплекси ще не були поставлені на озброєння, вони тільки проходили необхідні процедури. Тож сподіваємось, що найближчим часом противник не отримає ці комплекси на озброєння", – наголосив Валерій Рябих.
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