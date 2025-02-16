Атака на Липецьк, вибух у Московській області та пожежа у Калузькій області РФ: де у ворога вибухало та палало цього тижня

два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора. А сам вибух стався на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою. Ця частина відповідає за безпеку повітряного простору над столицею РФ.

У Генштабі зазначили, що ця операція стала частиною комплексних заходів українських військових, спрямованих на нейтралізацію загроз та послаблення військового потенціалу ворога.

І вже у

що уламки збитого дрона буцімто впали на території промислового підприємства у Дзержинському районі. Внаслідок цього сталося займання однієї з будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Окрім того, про вибухи повідомляли місцеві жителі у Волгограді, а також під Саратовом і Тулою. Російські ЗМІ

, що у Волгограді дрон влучив у багатоповерхівку. Начебто минулося без постраждалих.