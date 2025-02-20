Понад 460 митців у США протестують через новий указ Трампа, спрямований проти політики різноманітності та справедливості

Про це пише ARTnews.

Понад 460 американських художників, танцівників і поетів підписали відкритий лист до Національного фонду мистецтв (НФМ), просячи відхилити нові вимоги до заявок на отримання грантів, прийнятих НФМ цього місяця відповідно до останнього виконавчого указу президента США Дональда Трампа. Новий указ забороняє мистецьким організаціям використовувати федеральні кошти для просування в галузі DEI - diversity, equity, and inclusion (різноманітність, рівноправність та інклюзивність).

Тепер заявники на гранти не зобов’язані не реалізовувати жодних програм, що сприяють "розмаїттю, справедливості та інклюзивності, які порушують будь-які застосовні федеральні закони про боротьбу з дискримінацією". Митці повинні взяти на себе зобов’язання щодо дотримання виконавчого наказу, підписаного в січні, про те, що американська політика полягає у "визнанні двох статей, чоловічої та жіночої", що широко засуджувалося правозахисними групами як напад на трансгендерних людей.

За словами автора листа, режисера театру та стипендіата Макартура Енні Дорсен, список імен підписантів є закритим. У листі митці вимагають від НФМ змінити свій напрямок, написавши, що "відмова від наших цінностей є неправильною, і це не захистить нас. Послух наперед лише живить авторитаризм".

"Трамп і його прихильники можуть використовувати двозначні слова, щоб стверджувати, що підтримка кольорових митців є "дискримінацією" і що фінансування роботи трансгендерів і жінок-художниць сприяє "гендерній ідеології" (що б це не означало). Але ми знаємо краще: мистецтво для всіх і представляє всіх", — йдеться в листі.

Представник НФМ сказав, що це "давня юридична вимога", щоб усі одержувачі федеральних грантів дотримувалися "відповідних федеральних антидискримінаційних законів, постанов і розпоряджень".

Одним з перших кроків Трампа на посаді було закриття федеральних ініціатив DEI та відправлення працівників у відпустку. Федеральні працівники та одержувачі грантів також перебувають під пильною увагою. PBS, що фінансується корпорацією суспільного мовлення США, цього тижня заявив, що закриває офіс, присвячений різноманітності, справедливості та інклюзивності на тлі низки указів Трампа.

На тлі цього компанія Disney оновила свої "Інші правила ефективності" (Other Performance Factors - OPFs), узгодивши їх із "бізнес-цілями та цінностями компанії". Зокрема Disney змінила свої програми в галузі DEI. Компанія прибрала один з факторів ефективності "Різноманітність та інклюзивність", який використовувався для оцінки винагороди керівників, і додала новий — "Стратегія талантів".



