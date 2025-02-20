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Кінофестиваль Cinema for Victory оголосив склад журі та номінантів

Дар'я Тарасова
20 лютого, 2025 четвер
15:40
Кіно На фото: Цермонія Cinema for Victory

Другий фестиваль фільмів, створених під час повномасштабного вторгнення, Cinema for Victory відбудеться у Києві з 25 лютого до 2 березня

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

Національний кінофестиваль Cinema for Victory, присвячений фільмам, створеним під час російсько-української війни, оголосив номінантів, склад національного та міжнародного журі. До списку претендентів на перемогу увійшли документальні стрічки, що фіксують воєнні злочини, історії опору та боротьби.

Шортліст короткометражних фільмів виглядає наступним чином:

  • "Позивний Артист", режисер Макс Тузов;

  • "Спомин про майбутнє", режисер Семен Горов;

  • "Сестри", режисер Сергій Сторожев;

  • "Операція Курськ", режисер Дмитро Куєвда.

Серед претендентів на перемогу у номінації "Повнометражні фільми" опинилися такі стрічки:

  • "Сімейний альбом", режисерка Марина Ткачук;

  • "Спомин", режисерка Домнікія Левчук;

  • "Врятуй", режисери Максим Хотіленко, Сергій Зейналов;

  • "Київський укріплений район: Новітня історія оборони", режисер Владислав Васильєв;

  • "Цілі", режисер-постановник Віталій Кукса;

  • "Воїни науки", режисер Кирило Бін;

  • "Вміст чутливого характеру", режисер Володимир Рудик;

  • Homo Amans, режисер Олександр Лідаговський;

  • "Морський бій: епоха дронів", режисер Артем Шевченко;

  • "Битва за світло", режисер Василь Київський;

  • "Підйомна сила", режисер Олександр Стратієнко.

Головою міжнародного журі став французький режисер-документаліст Бернар-Анрі Леві. До складу основного міжнародного журі увійшли:

  • Філіп Азуле – французький режисер і продюсер;

  • Сахра Карімі – афганська режисерка й сценаристка;

  • Аріель Домбаль – французька акторка та режисерка.

Також організатори оголосили склад національного журі. Його очолив український кінорежисер Андрій Дончик. До національного журі увійшли:

  • Ірина Мельник – акторка, заслужена артистка України;

  • Акім Галімов – продюсер, сценарист, автор документально-історичних стрічок;

  • Андрій Федінчик – український актор та військовослужбовець ЗСУ.

Фестиваль організовується за підтримки президента України та ініційований Державним агентством України з питань кіно. Цьогоріч він відбудеться вдруге - з 25 лютого до 2 березня в "Українському домі".

Минулого року фестиваль Cinema for Victory розкритикували у кіноспільноті, зокрема назвавши його заходом для лояльних до влади кіномитців. Організаторам закидали те, що вони завершили прийом заявок 22 лютого, а наступного дня, 23 лютого, вже почали кінопокази. 

  • Стрічка "Довга доба" режисера Алана Бадоєва стала переможцем першого кінофестивалю Cinema for Victory, який відзначає фільми, зняті під час війни Росії в Україні.

Теги:
Новини
Культура
кінофестиваль
Війна з Росією
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