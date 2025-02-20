Очільник МЗС Польщі Сікорський вирушив до США: говоритиме про Україну

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

За словами польського дипломата, у Штатах Сікорський зустрінеться з представниками американських аналітичних центрів, а також візьме участь у засіданні Радбезу та Генасамблеї ООН. Також планується його зустріч у Вашингтоні з держсекретарем США Марко Рубіо, однак термін розмови наразі узгоджується.

"Виступ в ООН відбуватиметься в чергову річницю російської агресії проти України. Це буде промова не лише від імені Польщі, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики уповноважила пана міністра виступати в цьому питанні від імені цілого Євросоюзу. Тому, справа України буде найважливішою",- повідомив Вронський.

Він додав, що якщо розмова між Сікорським і Рубіо відбудеться, українське питання також буде "в центрі уваги".