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Очільник МЗС Польщі Сікорський вирушив до США: говоритиме про Україну

Катерина Ганжа
20 лютого, 2025 четвер
17:32
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирушив до Сполучених Штатів Америки, де головним пунктом візиту буде участь у засіданні Радбезу, а також Генасамблеї ООН. Під час його виступів та розмов українське питання буде найважливішим

Зміст

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

За словами польського дипломата, у Штатах Сікорський зустрінеться з представниками американських аналітичних центрів, а також візьме участь у засіданні Радбезу та Генасамблеї ООН. Також планується його зустріч у Вашингтоні з держсекретарем США Марко Рубіо, однак термін розмови наразі узгоджується.

"Виступ в ООН відбуватиметься в чергову річницю російської агресії проти України. Це буде промова не лише від імені Польщі, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики уповноважила пана міністра виступати в цьому питанні від імені цілого Євросоюзу. Тому, справа України буде найважливішою",- повідомив Вронський.

Він додав, що якщо розмова між Сікорським і Рубіо відбудеться, українське питання також буде "в центрі уваги".

  • Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що команда президента США Дональда Трампа поділилася з європейськими союзниками своїми планами щодо України, і вони дають йому надію. 
Теги:
Новини
Україна
Польща
ЄС
політика
США
Марко Рубіо
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