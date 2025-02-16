Команда Трампа поділилася з союзниками в Європі "нестандартними", але обнадійливими планами щодо України, - Сікорський

Про це пише The Guardian.

За словами польського міністра, американська тактика ведення переговорів дає йому надію, хоча і є "неортодоксальною".

"Генерал Келлог (спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, - ред.) представив мені особисто і колу європейських союзників тактику переговорів Сполучених Штатів", - розповів Сікорський журналістам.

Читайте також: Плани Путіна щодо продовження війни можуть бути пов'язані з двома речами, - Портников

Він зазначив, що не розкриватиме подробиць планів США, але наголосив, що вони дають надію на те, що в Україну наближається мир.

"Плани США щодо України нестандартні, але ми бажаємо їм успіхів", - додав глава МЗС Польщі.