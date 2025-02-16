Команда Трампа поділилася з союзниками в Європі "нестандартними", але обнадійливими планами щодо України, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що команда президента США Дональда Трампа поділилася з європейськими союзниками своїми планами щодо України, і вони дають йому надію
Про це пише The Guardian.
За словами польського міністра, американська тактика ведення переговорів дає йому надію, хоча і є "неортодоксальною".
"Генерал Келлог (спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, - ред.) представив мені особисто і колу європейських союзників тактику переговорів Сполучених Штатів", - розповів Сікорський журналістам.
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Він зазначив, що не розкриватиме подробиць планів США, але наголосив, що вони дають надію на те, що в Україну наближається мир.
"Плани США щодо України нестандартні, але ми бажаємо їм успіхів", - додав глава МЗС Польщі.
- Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що американська позиція щодо мирних переговорів передбачає участь України, втім європейських представників Штати там не бачать.
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