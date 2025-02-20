"Найближчі пів року загрози немає": Федоров прокоментував можливий наступ росіян на Запоріжжя

Про це він сказав у програмі Укрінформу "Є Розмова".

Федоров зазначив, що знає про задуми ворога здійснити спробу наступу на одному віддаленому від Запоріжжя напрямку.

"Ми про це знаємо і готуємося. У ворога черговий раз нічого не вдасться", - наголосив він.

Очільник ОВА додав, що зараз не можна говорити про те, що немає загрози для міста. Проте, за його словами, найближчі три місяці або пів року загрози немає, бо у ворога немає сил – тих, які б не змогли подолати Сили оборони України.

"Ті захисники, які боронять Запорізьку лінію фронту – герої, які через силу, втому продовжують нищити ворога", - наголосив Федоров.

Він також розповів, що кількість оборонних споруд за останній рік збільшилася в сотню разів.

"Всі оборонні споруди Запорізької області побудовані в чіткій координації з військовими. Ми маємо чітко розуміти, коли будується велика кількість оборонних рубежів, то це будується база на 60-70%. Будь-який підрозділ потім його вдосконалює під себе, виходячи з лінії фронту. Тому оборонні споруди побудовані. Ми готові", – підсумував очільник Запорізької ОВА.