"Найближчі пів року загрози немає": Федоров прокоментував можливий наступ росіян на Запоріжжя
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що у російських окупантів немає достатньо сил і засобів для того, аби здійснити наступ на Запоріжжя найближчим часом
Про це він сказав у програмі Укрінформу "Є Розмова".
Федоров зазначив, що знає про задуми ворога здійснити спробу наступу на одному віддаленому від Запоріжжя напрямку.
"Ми про це знаємо і готуємося. У ворога черговий раз нічого не вдасться", - наголосив він.
Очільник ОВА додав, що зараз не можна говорити про те, що немає загрози для міста. Проте, за його словами, найближчі три місяці або пів року загрози немає, бо у ворога немає сил – тих, які б не змогли подолати Сили оборони України.
"Ті захисники, які боронять Запорізьку лінію фронту – герої, які через силу, втому продовжують нищити ворога", - наголосив Федоров.
Він також розповів, що кількість оборонних споруд за останній рік збільшилася в сотню разів.
"Всі оборонні споруди Запорізької області побудовані в чіткій координації з військовими. Ми маємо чітко розуміти, коли будується велика кількість оборонних рубежів, то це будується база на 60-70%. Будь-який підрозділ потім його вдосконалює під себе, виходячи з лінії фронту. Тому оборонні споруди побудовані. Ми готові", – підсумував очільник Запорізької ОВА.
- Раніше Федоров заявляв, що розмови про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя ширяться ще з березня, вони є ворожим ІПСО.
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